El Guardaespaldas: curiosidades de la película de Whitney Houston

El próximo domingo 18 de diciembre se cumplen 30 años del estreno en las salas de cine españolas de la película El Guardaespaldas. El film, protagonizado por Kevin Costner (en el papel del guardaespaldas Frank Farmer) y Whitney Houston (la cantante Rachel Marron), trata sobre una famosa cantante, que recibe anónimos que amenazan su vida. Su representante contrata a Frank, uno de los mejores guardaespaldas en activo, para que la proteja, pero Rachel y su entorno discuten con Farmer porque creen que sus medidas de seguridad son excesivas. Poco a poco, sin embargo, surgirá entre ambos una relación muy especial. Ambos actores protagonizan uno de los romances más recordados e icónicos de la historia del cine.

Dirigida por Mick Jackson, la cinta elevó a la ya por entonces exitosa cantante, a la categoría de estrella del celuloide. Por todo ello, los amantes de las películas románticas incluyen The Bodyguard entre sus títulos predilectos. A pesar de estrenarse en 1992, Lawrence Kasdan había escrito el guion muchos años antes. Fue en 1976, antes de hacerse famoso como uno de los guionistas de Star Wars: El Imperio Contraataca o Indiana Jones: En busca del arca perdida.

En un primer momento la idea era que Steve McQueen y Diana Ross fuesen los protagonistas, pero finalmente no salió adelante. Veinte años después, sería el propio Kevin Costner quién rescataría el proyecto, apostó por el guion y fue quien quiso, desde un primer momento, que Whitney encarnara el papel de Rachel. La actriz tardó en decidirse, pero lo terminó aceptando.

Whitney Houston y Bobby Brown en el estreno de la película en 1992. / Vinnie Zuffante/Michael Ochs Archives/Getty Images

Costner no solo se puso el traje de guardaespaldas, sino también el de productor de la película, de hecho, tuvo casi más trabajo en su faceta como productor que en la de actor. Según el director, Mick Jackson, en el primer montaje de la película "no había química" entre los personajes protagonistas. "Parecían un par de amigos en lugar de dos amantes", reconoció el cineasta. Costner, que tenía derechos sobre el montaje definitivo, supervisó la edición en la que, entre otras cosas, le dio más primeros planos cortos a Whitney Houston

En 2012, en el programa de entrevistas de Anderson Cooper, Kevin Costner reveló que Lady Di estuvo a punto de coprotagonizar El guardaespaldas 2. El actor aseguró que la princesa Diana había aceptado la oferta; sin embargo, el accidente de 1997 que acabó con su vida, truncó el proyecto. Pocos días antes había recibido el borrador inicial del guion.

La gran mansión de Rachel Marron ya había aparecido anteriormente en la gran pantalla: es la misma propiedad que utilizó Francis Ford Coppola como el hogar del magnate Jack Woltz en la película El Padrino.

El rodaje estuvo envuelto en un drama familiar para Whitney Houston, ya que durante el mismo sufrió un aborto, poco después de prometerse con el cantante Bobby Brown. "Fue muy doloroso, emocional y físicamente", confesó Whitney. Poco después de la película, Houston y Brown se casaron y ella dio a luz a su hija Bobbi Kristina en 1993.

Whitney Houston con su hija, Bobbi Kristina y su marido, Bobby Brown, en 1994. / Lawrence Schwartzwald/Sygma via Getty Images

El cartel de la película muestra al guardaespaldas sacando a la estrella del pop de un club nocturno después de que estallara un conflicto en uno de sus espectáculos. Pero hay una trampa: realmente no es Houston. "Esa ni siquiera era Whitney en realidad. Se había ido a casa y era su doble", declaró Costner.

Whitney Houston - I Will Always Love You (Official 4K Video)

La banda sonora de la película fue la más vendida de la historia (17 millones de copias en Estados Unidos y 45 millones en todo el mundo) dejando para el recuerdo temas como I Have Nothing o I Will Always Love You. Esta última vendió 12 millones de copias, convirtiéndose en el single más vendido de una mujer y encabezando la lista Hot 100 de Billboard 14 semanas consecutivas. El álbum fue nominado a cuatro premios Grammy y ganó tres, incluido el Álbum del año.