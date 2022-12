El gesto de Jessica Goicoechea en la foto de Marc Bartra sin camiseta que confirma su relación

Si como bien decía la canción, cuando llega el calor, los chicos se enamoran, el frío también hace sus estragos y provoca las ganas de peli y manta en buena compañía. Ahora que al 2022 le quedan los días contados, y nunca mejor dicho, son muchos los que aprovechan para hacer balance, aprender de sus errores y acabar el año con buen pie, ¡y si es enamorado, mejor!

Y es que, además de un sinfín de rupturas, este año también han surgido nuevos romances que aún nos hacen creer en el amor. Tras muchos rumores, los últimos que parece que han recuperado las mariposas en el estómago tras terminar sus historias dde amor son Marc Bartra y Jessica Goicoechea.

Son muchas las veces que se ha hablado de un posible noviazgo entre el futbolista y la modelo. Un hecho que ha llevado a Jessica a pronunciarse en alguna ocasión para ¿desmentir? esta información. Sin embargo, a pesar de que lo ha intentado por activa y por pasiva, tras filtrar el mismo Bartra un vídeo de ambos, ya no tendría nada más que esconder.

Se han vuelto los protagonistas del mundo del corazón después de volverse viral el vídeo donde se ve a leguas la complicidad que hay entre ambos. Los tortolitos aparecían muy acaramelados, besándose y disfrutando del tiempo juntos. Y ahora que su amor ya ha recorrido mundo y que es un secreto a voces, han optado por no esconderse más.

El gesto de la modelo con el futbolista

Para prueba de ello no hace falta más que ir a la última publicación de Marc Bartra y echarle un vistazo a los comentarios. Claro que viendo la foto que ha compartido donde aparece sin camiseta presumiendo de abdominales y de cuerpazo, es normal que la modelo no se haya podido resistir a los encantos de su chico y haya optado por comentarle: "Ñam", ha escrito.

Seguro que no es la única a la que le gustaría pegarle un bocado... y es que puede chulear tranquilamente de ser un bombón de chocolate y uno de los futbolistas más guapos de nuestro país. Pero tranqui, porque el tampoco se queda atrás con su chica y ha querido responderle a ese piropo tan escueto con un emoji de dos personas abrazándose. ¡Love is in the air!