La abuela Amparo se convierte en la protagonista del último concierto de Rosalía

Cada vez son más los momentazos que nos regalan los concierto de Rosalía, y es que entre los carteles y los regalos, la barcelonesa podría pasarse el show entero hablando con sus seguidores. En el último que dio en la ciudad de Berlín una anciana llamada Amparo se llevó toda la atención, a pesar de haber acudido al recinto.

Todo comenzó cuando un grupo de amigas acudieron al espectáculo con una pancarta que llamó mucho la atención de la cantante que lo vio desde el escenario. "Mi iaia es tu fan", escribieron las españolas que viajaron para ver a la artista. Han sido ellas las que han viralizado un TikTok en el que iban narrando la historia desde que el mensaje llegó a Rosalía hasta que su abuela le contestó por WhatsApp a lo que había ocurrido.

En el vídeo que han publicado se ve como Rosalía se fija en lo que llevaban las chicas y no dudó en preguntarles: "¿Cómo se llama?", a lo que la nieta respondió que "Amparo". Ante la sorpresa que se llevó la artista quiso mandarle un mensaje a la mujer por seguirla, porque todos somos testigos de que su música es intergeneracional: "¡Amparo! Gracias por ser mi fan, dale un besito a tu iaia de mi parte".

La reacción de Amparo

Este vídeo llegó a las manos de la mujer, que no se imaginaba que su nieta iba a conseguir eso, por lo que fue todo una sorpresa para ella. Después de verlo, le mandó un audio muy emocionada, el cual la chica lo adjuntó en el TikTok.

"Mi amor, mi amor, qué graciosa eres, qué gracia tan grande. Dile a Rosalía que me conocen en mi cole como motomami. ¡Qué chulo! Levanto la mano y digo 'motomami' y me traen el andador. ¿Qué te parece? Todas las abuelas me llaman motomami", dijo la abuela, concluyendo con palabras de amor y cariño hacia su nieta.