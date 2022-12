Shakira y Ozuna, Sam Smith y Kim Petras, y otros que se llevan alegrías en la lista esta semana

La Navidad es tiempo de alegría, y la lista del 10 de diciembre, con la que hemos inaugurado las fiestas navideñas en LOS40, ha traído toneladas de alegría para varios artistas. Para la que más, seguramente, Shakira, que ha logrado su decimooctavo número úno en el chart con Monotonía, su dúo con Ozuna. Solo siete semanas han necesitado para llegar a lo más alto. También salen muy bien parados Sam Smith y Kim Petras, cuyo Unholy asciende nueve posiciones (la subida más fuerte de la semana) y en su segunda estancia se coloca en el #14. De las dos novedades, la de Oliver Tree y Robin Schulz (Miss you) es la que ha irrumpido con más ímpetu: entra directa al #24. Mientras que Bombai debutan en el #36 con Suena en las bodas. El récord de permanencia sigue en poder de Harry Styles con As it was: lleva 35 semanas con nosotros (tres de ellas en primera posición), ahora pasa al #26 y además hace doblete, pues continúa con Late night talking (#39). En el vídeo de la parte superior rehacemos la cuenta atrás en imágenes, con la introducción de Tony Aguilar.