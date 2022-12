Rosalía no da crédito a lo que se encuentra en el libro de visitas de un hotel

Rosalía está a punto de despedirse de su Motomami World Tour. Este 18 de diciembre concluirá una etapa de su carrera en París, ciudad en la que el Accor Arena le recibirá con los brazos abiertos, como ya ha ocurrido en las decenas de rincones que ha visitado con esta gira.

Gracias a su esfuerzo y talento, la catalana está recorriendo muchos lugares del mundo y conociendo la cultura de todos los fans que la esperan. De hecho, ha querido compartir con todos ellos en una foto en su finsta @holamotomami la curiosa anécdota que ha vivido en uno de sus destinos más recientes.

En uno de los hoteles en los que se ha hospedado, han pedido a nuestra protagonista que aporte su granito de arena al libro de visitas para que así puedan presumir de todas las celebridades que han pasado por sus habitaciones. Y es que la intérprete de Motomami no ha sido la única estrella en visitarlos, y eso es algo que ha desvelado la propia Rosalía en esta cuenta de Instagram.

La sorpresa se la ha llevado cuando ha visto que el mismísimo Snoop Dogg también visitó dicho hotel. "Me han hecho firmar en un libro del hotel donde Snoop Dogg firmó k majo", dice la artista en la descripción de la foto. En las palabras escritas por el rapero puede leerse: "Gracias por el amor y la hospitalidad. El rey de la costa oeste. Snoop Dogg. 27 de junio de 2010".

Pero eso no es todo. La experiencia de firmar en el libro de visitas ha sido algo de lo más divertido y anecdótico para Rosalía, ya que ha hecho otras dos publicaciones sobre ello en esta misma cuenta de Instagram. "Les dije q su hotel era cute pero las fotos engañaban un poco", dice en la descripción de la publicación en la que muestra su propia dedicatoria. "No he pasado más de 12 horas aquí pero esas 12 horas se han sentido increíbles, así que gracias. Vuestro hotel es cute", dice.

¡Aún hay más! En la última publicación muestra las páginas vacías en las que debería figurar la dedicatoria de otros artistas que se marcharon del hotel sin hacerlo. "La firma mas G la de los ke se fueron sin firmar oleee", dice nuestra protagonista en la descripción.

Lo cierto es que Rosalía no para de cosechar éxitos. Se ha convertido en la nueva portada de la Rolling Stone, algo que ya han hecho Madonna, Britney Spears y otras grandes estrellas de la música. En la entrevista, la artista alza la vista atrás para volver a recordar cómo fue el proceso de creación de su disco Motomami. También habla sobre los lugares en los que encuentra inspiración y de otras muchas más cosas. ¡Que viva la Motomami!