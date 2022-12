Álvaro Boix, a saco con Javi Redondo en la última hoguera de los chicos en ‘La isla de las tentaciones’

En el último programa de La isla de las tentaciones vimos las últimas hogueras de las chicas en las que tuvieron que enfrentarse a las tentadoras favoritas de sus chicos. No fue un momento agradable y hubo varios encontronazos. Ahora les toca el turno a ellos de pasar por lo mismo.

En El debate de las tentaciones de este martes hemos visto un avance del encuentro de Javi Redondo y Álvaro Boix. Los dos se disputan el amor por Claudia Martínez. El tentador vip ha hecho bien su trabajo y ha hecho dudar a Claudia de su relación con el ex jugador de pádel.

Javi ha mostrado una madurez que muchos han aplaudido en su reacción a las imágenes de su chica besándose con otro chico y veremos si es la misma madurez que logra mantener en su encuentro con él.

Momento tenso

“¿Qué tal Javi? ¿Sabes quién soy?”, le pregunta Álvaro nada más llegar a la hoguera y tras recibir la bienvenida de Sandra Barneda. “Sí, te he visto en la tele”, responde tranquilo.

“Tu peor pesadilla”, le dice el soltero por si quedaba alguna duda. “Vaya carrerón te pegaste el otro día, flipante. Es la peor carrera de La isla de las tentaciones. ¡Claudia! ¡Claudia! Claudia está conmigo. Si entras cinco minutos más tarde, igual me pillas dándole un beso”, dijo en un claro tono provocador.

“Ábrete y disfruta, conoce gente”, le pedía a Javi. “¿Tú qué eres, psicólogo, para darme consejos a mí de lo que tengo que hacer?”, respondía él.

“Lo único que te pedía tu novia es que te dejases conocer, no estar tan pegado a ella. Que no puedes hacerte ni un Cola Cao si no estás cerca de ella”, le reprochaba, repitiendo las peticiones de Claudia.

“Es que a mí el desayuno me lo preparan, no estoy acostumbrado a hacérmelo”, respondía Javi. Después se dirigía a Sandra: “Solo me tienes que verme a mí y verle a él para saber que, si se ha besado con él, obviamente, algo le ocurre”.

“Que se ha dado cuenta de que no te quiere”, aseguraba Álvaro. Y hasta ahí hemos visto de momento, pero hay más y estamos deseando verlo.

En plató

Álvaro ha podido ver este avance en plató y ha hablado de lo que pasó con Claudia en el programa. También ha hablado de Javi y asegura que “no me parece un mal novio, pero esa pareja tenía un problema diferente al resto de las otras parejas y yo supe ver el problema que tenían”.

Veremos si lograron solventar ese problema en la hoguera final. Pero antes, tenemos pendiente el encuentro de Samu con Hugo Paz o el de Mario González y Adrián el del resto de los chicos con los solteros que podrían poner en jaque sus relaciones.