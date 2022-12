Adiós a ‘La Monja Guerrera’: Netflix cancela la serie tras su segunda temporada

Malas noticias para los fans de La Monja Guerrera. La serie de Netflix ha sido cancelada tras el estreno de la segunda temporada. Así lo ha desvelado Deadline, que añade que la decisión fue tomada un mes antes de que aterrizase en la plataforma la segunda entrega de la adaptación televisiva de Ben Dunn.

La serie protagonizada por Alba Baptista se despide de la tercera temporada después de haber llegado al puesto número 5 del Top 10 semanal de Netflix y haber permanecido en el ranking durante semanas. Pero la plataforma ha evaluado la balanza entre las reproducciones y el coste de la serie para tomar la decisión de cancelar el resto de temporadas.

Además, tal y como indica Vertele, la ficción debutó con 26,22 millones de horas visionadas y llegó hasta los 27,74 millones en la segunda semana. Después cayó a la novena posición con 11,97 millones de horas. Para Netflix no son suficientes.

Esta noticia no ha pasado nada desapercibida en las redes sociales, que se han inundado de mensajes de los fans que el personaje de Alba, Ava, había construido antes y después del estreno de la primera temporada en 2020. Hasta el propio Simon Barry, creador de la serie, ha compartido sus sentimientos en su cuenta de Twitter.

"Me acabo de enterar de que Netflix no renovará a La Monja Guerrera. Mi más sincero agradecimiento a todos los fans que han trabajado tan duro para dar a conocer esta serie, y por el amor que me habéis mostrado a mí, al elenco y a todo el equipo de producción. Fue un privilegio formar parte de esto", señala.

La Monja Guerrera cuenta la historia de una joven huérfana, Ava, que despierta de la muerte con una nueva oportunidad de vida. En su espalda tiene incrustado un Halo que le ha hecho formar parte de una antigua orden de monjas que luchan contra los demonios. Está inspirado en las novelas manga y la serie se grabó en muchos lugares de España, como Málaga, Marbella, Ronda, Sevilla, Córdoba, Madrid y Castilla-La Mancha, entre otros.

Ya no hay más aventuras para los fans de La Monja Guerrera. Y tú, ¿también eras un fiel espectador de esta serie?