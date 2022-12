Muere Roonie Turner, hijo de Tina Turner, a los 62 años

El pasado jueves 8 de diciembre falleció Roonie Turner, hijo de Tina Turner. Ese día por la mañana, los servicios de emergencias recibían una llamada que indicaba que el artista tenía dificultad para respirar y un equipo médico se acercó a la dirección que les habían facilitado, ubicada en el Valle de San Fernando (en California), donde solo pudieron certificar su muerte tras las maniobras de reanimación, según el portal estadounidense TMZ.

Su esposa, la cantante francesa Afida Turner, fue la encargada de confirmar su fallecimiento a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "Dios mío, Ronnie Turner. Un verdadero ángel. Mi esposo, mi mejor amigo. Lo hice lo mejor que pude hasta el final, esta vez no pude salvarte. Te he amado durante estos 17 años", declaró. "Esto es una tragedia, tú con tu hermano Craig y tu padre Ike Turner y Aline descansáis en el paraíso... Qué injusto", añadía Afida.

En los últimos años, Ronnie Turner, había sido diagnosticado con cáncer. Días más tarde de su muerte, la autopsia ha revelado que el músico falleció por complicaciones de cáncer de colon metastásico que padecía y por aterosclerosis, un problema cardíaco que consiste en acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias, según ha publicado la revista People.

Tina Turner también le ha dedicado un emotivo mensaje a su hijo a través de su cuenta de Instagram: "Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo".

Roonie había seguido los pasos profesionales de sus padres y también se dedicó al mundo de la música. Además, hizo sus pinitos como actor ya que tuvo un papel en What's Love Got to Do with It, la película biográfica de Tina Turner que se estrenó en 1993 con Angela Bassett, que interpretaba a la artista y Laurence Fishburne, quién interpretaba a su marido Ike. Un filme que aborda la tormentosa relación que la cantante tuvo con el músico Ike Turner, padre del fallecido.

Ike y Tina Turner posando con sus cuatro hijos en 1972. / Michael Ochs Archives/Getty Images

Tina Turner ha sido madre de cuatro hijos (Craig, Ronnie, Michael e Ike Junior), de los que, a día de hoy, ya solo viven dos. En el año 2018, el hijo mayor de la cantante, Craig Turner, era hallado muerto en su casa de Los Ángeles, California. La víctima fue encontrada con una herida de bala. Se había suicidado. La Reina del Rock dio a luz a Craig cuando tenía 18 años. La infancia de su primer hijo fue muy dura, pues fue testigo de los abusos por parte de su padre adoptivo, Ike Turner, a su madre. "Mi momento más triste como madre", escribió la artista. "El jueves 19 de julio de 2018, me despedí por última vez de mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Tenía 59 cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé", declaró Tina por aquel entonces.