Cuatro canciones de Aitana dedicadas a Miguel Bernardeau

Ya no hay buenos días, solo días. Aitana y Miguel Bernardeau podrían haber roto su relación después de cuatro años de noviazgo, tal y como ha informado la revista Lecturas. La famosa revista de corazón ha sacado en exclusiva que el actor habría abandonado la casa de la cantante para volver a vivir con sus padres.

Aunque todavía ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto, nos ha parecido un buen día para recordar todas aquellas canciones de Aitana que van dedicadas al actor de Élite. Y es que cuatro años de relación dan para mucho. Sobre todo, a la hora de entrar en el estudio. La artista ha asegurado que varias de sus canciones van sobre su historia de amor con Miguel.

¿Lo sabías?

Las Vegas

Una de las primeras canciones que Aitana le dedicó a Miguel Bernardeau fue Las Vegas. Se trata de una de las canciones de Spoiler, el primer disco de la artista, que habla sobre el comienzo de su relación. El tema, que salió en 2019, habla sobre cómo se conocieron: desde la amistad que tuvieron hasta el acoso mediático que sufrieron. Y es que la prensa solo quería fotos de ellos.

“Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando”, dice la cantante en el estribillo. Además, en la misma letra explica que hacían oídos sordos sobre todo lo que decía la prensa: “Y todo el mundo hablaba, que si en octubre te vi en Barcelona o Madrid. Sin saber nada, todo el mundo hablaba. Ya no me importa qué puedan decir”

De hecho, el título de la canción hace referencia a la primera vez que Aitana acudió a los premios Grammy Latinos y Miguel se encontraba de promo con la segunda temporada de Élite: “Yo ando de premios en Las Vegas. Y tú de estreno por otra ciudad”. Sin duda, se trata de una canción donde la joven hablaba sobre cómo vivió este comienzo.

Aitana - Las Vegas (Visualiser)

Berlín

Berlín fue el tema que lanzó Aitana cuando Miguel Bernardeau se mudó a Alemania durante unos meses para trabajar en la serie 1899 de Netflix. El actor tuvo que vivir en la capital alemana. Durante aquellos días, las dos estrellas tuvieron que llevar una relación a distancia. Eso sí, la joven, cuando su apretada agenda se lo permitía, viajaba a Berlín para verlo.

Tal y como ha declarado Aitana en varias entrevistas, la canción nació de su imaginación, cuando pensaba todo lo malo que podía pasar. Vamos, que escribió sobre una supuesta crisis que realmente nunca existió: "No sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin", dice en el estribillo.

Berlín - Aitana

Durante una entrevista con Ibai Llanos, Aitana desveló el proceso de creación: "Muchas veces me pongo en situaciones como que lo he dejado con él y me invento mis historias en la cabeza y empiezo a escribir. Es un poco loco, porque a veces salgo del estudio un poco depresiva y luego le veo y digo: '¡Ah, claro! que seguimos siendo novios"

Con la miel en los labios

Con la miel en los labios es la canción favorita de Miguel Bernardeau. ¿La razón? Es de las primeras canciones que Aitana le dedicó. La preciosa balada, que forma parte de Spoiler, habla sobre la sensación de estar enamorado.

“Me pusiste la luna en las manos. Te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos el alma en pedazos. Me reclaman los daños si no estás aquí”, canta en el estribillo Aitana. Una letra que solo podía nacer de una bonita relación.

Aitana - Con La Miel En Los Labios

Otra vez

La última canción que Aitana ha lanzado, Otra Vez, también podría haber nacido de su relación con Miguel. De hecho, al igual que con Berlín, la cantante podría haberse imaginado una situación en la que no todo marchaba bien. Y es que, si te fijas en la letra, habla sobre cómo se acaba la pasión entre dos personas: “Otra vez besé tu boca. Y se siente tan fría. Dime si tienes otra y te aburrió la

Y te aburrió la mía”

Aitana - Otra Vez

Sin duda, parece que Miguel Bernardeau ha estado muy presente en la música de Aitana. Se confirme o no la ruptura, las letras siempre quedarán en sus discos.