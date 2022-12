Megan Maxwell, Luz Gabás o María Martínez se convierten en libreras y señalan los mejores libros de este 2022

Es ya una tradición esto de que Planeta reúna en la Casa del libro de la calle Gran Vía de Madrid a algunos de sus autores más punteros para dar la bienvenida a la Navidad y promocionar la lectura. Y lo cierto es que este año ha habido aluvión de lectores ávidos de encontrarse con sus autores favoritos y llevarse su libro firmado.

Megan Maxwell, María Martínez, Luz Gabás, Cristina Campos, Máximo Huerta, Ricardo Cavolo, Carlos del Amor, Pedro Simón, Ángel Martín y Lorenzo Silva eran los elegidos de este año que firmaron ejemplares de sus obras.

Aprovechamos la ocasión para preguntarles a algunos de ellos cuál es el mejor libro que han leído este 2022 y esta es la selección que ayudará a más de uno, a elegir su próxima lectura.

Megan Maxwell

El de mi hija, Sandra Miró, aunque esté mal decirlo. Escribiendo tres libros al año no tengo mucho tiempo para leer y en verano, en mi agosto, me dejo siempre un libro para leer en mis vacaciones. ¿Y este año cuál me leí? El de mi hija. Me encanta porque es una novela escrita para la gente joven, con las problemáticas que tiene hoy en día la gente joven y, sobre todo, me encanta que defienda los derechos LGTBI+. Me encanta que esté muy actualizada, que es lo que tiene que ser, es una novela escrita en el siglo XXI, para el siglo XXI.

Luz Gabás

Para mí, en España, Adiós pequeño de Máximo Huerta. Me ha gustado muchísimo. Cómo ha tocado esa relación con la madre enferma, cómo es esa despedida de nuestra infancia que en realidad dura toda la vida hasta que se van los padres. Me ha parecido un libro exquisito.

María Martínez

Si tuviera que elegir uno en particular, diría que he disfrutado mucho con Los faros de los amores dormidos, de Andrea Longarela, que es una historia preciosa a tres voces. Además, de la historia que es original y toca temas muy sensibles, me gusta cómo muestra las emociones esta autora. Tiene una facilidad para transmitir emociones de forma muy tierna, muy sencilla y que a la vez te llena muchísimo.

Carlos del Amor

Me gustó mucho Obra maestra, de Juan Tallón porque enroca mucho con el arte y el mundo en el que me muevo y me gustó mucho porque conocía mucho la historia de la desaparición de la escultura del Reina Sofía y es uno de los que he leído que me ha gustado mucho.

Ricardo Cavolo

Me he terminado hace poco Taller de chapa y pintura, de unas chicas que se llaman Mestizorras, unas chicas valencianas. Es un libro muy interesante. Son jóvenes y hablan del feminismo y sobre el machismo desde un punto de vista más deslenguado, con menos tabús y menos frenos y es más fácil aprender de esa manera para los que tenemos que aprender.

Cristina Campos

Siempre leo libros intimistas y ahora me estoy leyendo el de Esmeralda Berbel que se llama Lo prohibido, un diario íntimo de una relación entre un hombre y una mujer. Es fascinante.