Éstas son las mejores canciones de 2022

El año está llegando a su fin. Parece que fue ayer cuando cubríamos nuestros cuerpos con nuestra crema solar favorita para dar comienzo a un día de playa de lo más veraniego. Pero de eso han pasado ya meses y ahora hemos inaugurado la época de los villancicos, los polvorones y los regalos de última hora. Y, ¿qué significa esto? Que también se acerca el comienzo de un nuevo año.

La música se ha convertido, una vez más, en nuestro más fiel acompañante de los 365 días que han compuesto el 2022. Y es que, aunque aún no haya llegado a su fin, en LOS40 hemos querido echar la vista atrás para analizar todos esos éxitos que han protagonizado nuestras fiestas, playlists y las listas de las plataformas digitales.

El equipo de redacción nos hemos puesto manos a la obra para hacer una (difícil) selección de las que para nosotros han sido las mejores canciones del 2022. Todo es cuestión de gustos, por supuesto, así que quizás coincidas con el de alguno de los redactores de LOS40.

La Rosi y Bad Bunny, la combinación perfecta para Carolina Martínez

Una de nuestras redactoras SEO lo tiene claro. Para ella, La Combi Versace de Rosalía y Tokischa y Andrea de Bad Bunny con Buscabulla son claramente las canciones que han marcado su 2022. La primera de ellas la define como un "combo perfecto". Es "bailable, original y fresca". ¡Lo tiene todo!

En cuanto a la del conejo malo, destaca su "preciosa y reivindicativa letra". Sin duda, el lanzamiento de Un Verano Sin Ti del puertorriqueño ha marcado un antes y un después en el género durante este año.

Los ritmos internacionales, éxitos asegurados para Juan Ignacio Herrero

En este caso, Juan Ignacio Herrero, al que en nuestro equipo conocemos como Nacho, se ha decantado por los ritmos de Unholy de Sam Smith y Kim Petras y As It Was de Harry Styles. Sobre la primera, cuenta que "más allá del significado que para el colectivo LGTBi pueda tener y la visibilidad que puedan dar dos artistas como Sam Smith y Kim Petras, es una de las canciones más pegadizas y hot del año. Una melodía y unas voces que no podrás sacarte de la cabeza una vez que la escuches".

Para el británico también tiene unas bonitas palabras. "Un auténtico éxito que homenaje al synth pop de los 80 y que se ha convertido por su letra en una de las letras más poderosas a nivel emocional del año. Una oda a la nostalgia, al sentimiento de pérdida y a la soledad que se va a colar en las playlists de muchas rupturas...", explica.

El talento nacional es la banda sonora de Alberto Palao

Nuestro compañero Alberto ha apostado por las voces nacionales que han dado el salto a las listas mundiales. En primer lugar, apuesta por Mariposas de Aitana y Sangiovanni. "Aitana tiene un don para lanzar versiones y hacerlas suyas. Tras el éxito de Mon Amour junto a Zzoilo en 2021, la catalana se ha sumado a Sangiovanni para cantar Mariposas (la versión en español de Farfalle). Un temazo pop que parece hecho a medida para ella. La canción lo tiene todo: un crescendo que termina explotando en un estribillo donde los violines se mezclan con los sintetizadores, una letra pegadiza y una melodía que no podrías quitarte de la cabeza. Esto es pop, señores y señoras. Cuidémoslo con mucho mimo y cariño", explica.

También destaca el éxito de G3 N15 de Rosalía. "Para gustos los colores, y para mí, Rosalía me gusta más en baladas. Motomami ha hecho historia en la música gracias a todos los récords que ha conseguido (consiguiendo el Latin Grammy a mejor álbum del año). Aunque a la mayoría de personas le vengan a la cabeza los nombres de Bizcochito, Candy, Saoko o La Fama cuando piensan en el álbum, lo cierto es que la parte Mami tiene grandes joyas. Baladas como Hentai, Sakura o Como un G, donde la voz de Rosi coge todo el protagonismo, son una auténtica delicia (sobre todo si has podido verlas en directo). Pero si hay una canción que me ha llegado al cora ha sido, sin duda, G3 N15. Una carta de amor preciosa a su sobrino, donde la artista habla abiertamente sobre la dicotomía que tiene su corazón a la hora de estar lejos de casa: el precio de la fama", confiesa.

La bachata, clave para Alba Navarro

¿Quién no lo ha dado todo este año con La Bachata de Manuel Turizo? Como era de esperar, no podía faltar en esta selección, y Alba Navarro ha sido la encargada de introducirla. Ella lo tiene claro: "La voz, el sentimiento, la letra y los ritmos de La Bachata han conseguido se que corone como una de las favoritas este año. Manuel Turizo es el protagonista de todas las fiestas gracias a una canción que es perfecta para bailar tanto con tus amigos como con esa persona especial. No solo lo digo yo, sino la lista de LOS40 en la que ha sido Número 1 hasta en dos ocasiones".

También apuesta por Toy Story de Lola Índigo. "Con sus coreografías y ritmos, Lola Índigo ha creado una canción perfecta para cantar en cualquier lugar y a cualquier hora. Toy Story es esa canción en la que sentirse identificada y montar tu propio show en casa como si de un concierto de la andaluza se tratara. Por todo ello, este éxito de la cantante es una de las mejores canciones que nos ha regalado el 2022 y que seguiremos escuchando en 2023", explica.

Shakira, reina indiscutible para Paula Hergar

Nuestra compañera de tele y cine se ha mojado (musicalmente hablando) para dejarnos claro que Shakira ha sido su protagonista del año. Para ella, Te Felicito y Monotonía han sido claves en la lista de éxitos de este 2022.

"Se trata de una de las artistas internacionales más influyentes y que todo lo que toca lo hace oro. Como todo artista plasma su vida en su obra y eso es lo más llamativo de estos dos últimos sencillos en los que habla del difícil momento por el que está pasando a nivel personal con la ruptura de su relación con Gerard Piqué. Con Te felicito la descubrimos pasando por la etapa de rabia y con Monotonía por la aceptación, fases por las que todos hemos pasado o pasaremos pero aún así ha sido criticada por hablar de algo tan personal con su altavoz. Algo que siempre ha hecho porque como diría Alejandro Sanz: "No es mi trabajo es que es mi idioma" y es que para eso sirve el arte, para el desahogo del artista y el disfrute del espectador", explica.

La selección más variopinta de Mario Caridad

Trabajar en LOS40 nos ha hecho abrir los oídos y escuchar todo tipo de estilos musicales. Por ello, nuestras playlists personales están llenas de talentos de todas partes del mundo y de sonidos de lo más variopintos. Ejemplo de ello es la selección de las mejores canciones de 2022 de Mario Caridad. Apuesta por Los Domingos No Se Toman Decisiones de Pole. y Pablo Alborán y This Love (Taylor's Version) de Taylor Swift. Sobre el primero de ellos, lo tiene claro: "Las voces y estilos de los dos artistas se compenetran a la perfección para trasladarnos una historia en la que reflexionan sobre la depresión y la ansiedad, sobre cómo tu forma de ver la vida cambia cuando tu propia mente te impide salir de la cama y afrontar el día a día, cuando tu cabeza está llena de nubarrones pese a que el sol haya salido. Sobre cómo el estrés y la ansiedad pueden formar parte de la vida de una persona con éxito que de poco sirve cuando hace días que no hablas con tu madre. Sobre cómo cuando todo esto ocurre es mejor no ser impulsivo ni tomar decisiones, sino soltarlo todo sobre el papel para escribir(te) una de las canciones más bonitas del año".

Para la rubia de éxito internacional, también tiene unas bonitas palabras: "Nuestra rubia favorita no solo ha demostrado encontrarse en uno de los momentos más dulces de su vida profesional, sino batir todo tipo de récords con la publicación de su décimo álbum de estudio 17 años después de haber comenzado en la industria musical. Con Midnights recorremos junto a Taylor 13 noches de insomnio desperdigadas por la vida de la artista, donde nos adentramos en la oscuridad de la noche para hacer frente a sus propios miedos (el auto-odio, el no ser suficiente o el cuestionamiento de lo que podría haber sido) pero también donde surge la oportunidad del amor y las primeras veces. En un disco completamente redondo destacan Maroon, Anti-Hero, You’re On Your Own Kid, Midnight Rain y Karma; aunque cada una de las trece canciones que componen la versión estándar son un auténtico temazo".

Las 12 de Quevedo, una fusión de éxito para Estela Casilda

Nuestra compañera Estela no podía dejar pasar el éxito indiscutible de Quevedo y Bizarrap en las listas de éxitos. "La sesión del verano sin duda. El himno oficial de todas las fiestas que nos han acompañado en los últimos meses y del que no olvidaremos nunca el 'quéééééééédate'. Da igual que la hayamos escuchado un millón de veces, seguirá sonando y levantando todos los ánimos. La nueva 'gasolina' de 2022", explica.

Pero aún hay más. ¿Quién no lo ha dado todo con Las 12 de Ana Mena y Belinda? "Una canción que ha revolucionado al género pop y que brilló con su transformación en LOS40 Music Awards 2022 con su actuación al más puro estilo Cenicienta. Y tú, ¿a quién llamas cuando llegan las 12?", señala nuestra compañera.

Los ritmos urbanos, la gasolina de Ana Escobar

Es indudable que las canciones del género urbano triunfan allá donde van. De hecho, las listas de éxitos están llenas de estos ritmos que suenan cada vez más en todas las partes del mundo. Nuestra compañera Ana ha apostado por ellos en su selección personal. La primera es Hey Mor de Ozuna y Feid. "Si por algo se ha caracterizado este 2022 ha sido por las grandes colaboraciones en español y esta, entre el autor de Ozutochi y Ferxxo, ha sido una de ellas. El género urbano sigue ampliando su techo y rompiendo barreras más allá de las fronteras de nuestro propio idioma. Este Hey Mor demuestra que el perreo nunca pasa de moda, ni tampoco de estación. Lanzada en el último tramo del año, se ha convertido en uno de los hits de 2022 para darnos calor en las noches de invierno más frías", dice.

También destaca el talento de Paulo Londra, que este año se ha unido a Travis Barker en Nublado. "Este año la escena urbana ha tenido muchos motivos para celebrar su imparable ascenso en listas. Entre ellas, la vuelta de Paulo Londra tras tres años de silencio musical. El argentino ha regresado por la puerta grande con un nuevo disco cargado de colaboraciones y distintos géneros musicales que demuestran tanto su versatilidad como que su pasado éxito no había sido un simple espejismo. De Back to The Game destacamos Nublado junto a Travis Barker, un tema con tintes pop/rock que, en compañía del batería, se convierte en una canción aún más cañera", explica.

El talento emergente, la apuesta de Javi Rodrigo

Nuestro coordinador de cine se ha mojado también para compartirnos su selección personal de las mejores canciones del 2022. En primer lugar destaca Bam Bam de Camila Cabello y Ed Sheeran. "Nunca un "así es la vida" ha sonado tan interesante: Camila Cabello publicaba Bam Bam en marzo de 2022, y rápidamente se convirtió en un éxito dentro de su discografía. El listón estaba muy alto después de Don't Go Yet —por no hablar de los que aún siguen tarareando aquel boom de largo recorrido que fue Havanna—, pero la cubanoestadounidense volvió a demostrar que tirar de sus raíces puede ser una fuente inagotable de ritmos distintos sin caer en la monotonía de un solo género. Un ritmo potente con una letra desgarradora hacen que su pegadizo Bara bam bam bam bam eclipse hasta el mismísimo Ed Sheeran, también presente en el tema. Por cierto, fue el primer número 1 Global de LOS40 en este 2022", explica.

También menciona a Paula Koops y su Línea 7, apostando por el talento emergente. "El pop-rock de Paula Koops es cañero, disfrutón y de lo más pegadizo... Aunque lo que hace en Línea 7 es otro nivel. En este tema, la artista consigue que te aprendas su letra en tan solo una escucha, y no solo por su ritmo, sino porque cuenta una historia de amor exprés —en el quizá se ilusione más de la cuenta— que sucede en un trayecto de metro. ¿Será porque a todxs nos ha pasado alguna vez, o porque tiene un talento especial para la música? Sea como sea, está claro que es uno de los temazos de este año", añade.

Rauwsalía enamora a Laura Coca

Nos han conquistado frente a las cámaras con su química, pero Rauw Alejandro y Rosalía también han sabido cautivarnos con sus respectivos proyectos musicales. Una de las canciones elegidas por Laura es Punto 40 de Rauw Alejandro con Baby Rasta. "Es un viaje al pasado, a ese reggaeton que comenzó escribiendo las primeras páginas de un género que ahora suena en todas partes. Se une a una auténtica leyenda para demostrarnos que la nueva generación va a asegurar un futuro repleto de éxitos urbanos", declara.

Sobre Rosalía, su selección es clara. "Despechá es sinónimo de fiesta y buen rollo. Con esta canción, Rosalía ha sido la única que ha conseguido obstaculizar a Quevedo y Bizarrap en su camino a convertirse en la canción del verano de forma indiscutible, abriendo un debate sobre cuál de estos dos artistas lo merece realmente. Para mí, Despechá es pegadiza y es una combinación de sonidos que no pasa de moda", añade.

Y tú, ¿cuál es tu selección personal de las mejores canciones de 2022?