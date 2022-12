Nil Moliner y Marlena lo sienten todo con su colaboración ‘Nada que decir’: ¡Mira el vídeo!

Dice el popular proverbio Hindú que "cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio". Y Nil Moliner y Marlena, aunque no han permanecido callados, han dado rienda suelta a sus sentimientos más profundos con Nada que decir, su nueva colaboración.

Tanto el dúo como el solista promocionaban el single durante esta semana encontrándose en varias localizaciones donde ha tenido lugar la grabación del videoclip. Incómodos y sin saber qué decir, intentaban introducir un tema de conversación sin éxito alguno.

En esta canción profundizan sobre una relación pasada que, en pleno proceso de superación, vuelve a ti después de un tiempo. "Qué esperas tú de mí, me vuelves a buscar, por qué ahora estás aquí si ya no hay más que hablar y nos hacemos viejos. Y no te veo en el espejo", relatan.

El videoclip, dirigido por Adri Sola y producido por Supersonic, nos presenta a los protagonistas en la soledad de una lavandería y un restaurante, ubicaciones donde problemas como el desamor nos invaden y dan vuelta en nuestra cabeza como el modo centrifugado de la lavadora.

Qué esperas que diga yo si te toca hablar a ti

Y, haciendo honor a su pasión, la música, ambos artistas verbalizan sus emociones y preocupaciones en el papel y el pentagrama para crear un tema tan pegadizo como este.