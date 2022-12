Raquel Sánchez Silva suena con fuerza para volver a presentar Pekín Express en TVE

Esta semana amanecíamos con una de las novedades más emocionantes que tendrá la parrilla televisiva en 2023. ¡Vuelve Pekín Express, por primera vez en TVE! Y una vez conocida la noticia, una incógnita se dibujaba en el aire: ¿Quién lo presentará?

Raquel Sánchez Silva, presentadora y periodista con largo recorrido en la cadena pública (ha pasado tanto por informativos como por programas de cultura y de entretenimiento), podría ser la favorita para conducir la nueva edición del reality. Además, no solo pertenece a la casa, sino que también conoce los entresijos del formato pues fue la encargada de conducir Pekín Express durante su emisión en Cuatro en los años 2009 y 2010.

La noticia sobre su elección ha sido dada en RAC 1 por Rocco Steinhäuser, especialista en Medios y Actualidad Televisiva del programa radiofónico Versió Rac1. El periodista ha asegurado que presentará el programa "una vez que se apruebe en el próximo Consejo de Administración", el cual se celebrará en enero.

🔴 EXCLUSIVA avanzada en @versiorac1 @raqsanchezsilva eligida por @La1_tve para presentar el nuevo PEKÍN EXPRESS una vez que se apruebe en el próximo consejo de administración.



ℹ️ Guatemala y México será la ruta elegida para esta edición . pic.twitter.com/5WFsxEQJ7L — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) December 15, 2022

El pasado junio, Sánchez Silva recordaba con mucho cariño y pasión su paso por el reality show y las rutas del Himalaya y del Dragón en Las Tres Puertas, el talk show de La 1 presentado por María Casado. "Es una oportunidad que se me dio -que me cayó-, porque yo nunca había presentado Pekín antes. Y nunca podré volver a estar ahí. Yo he estado en los Guerreros de Xian; he estado abajo en la excavación. He atravesado las tres gargantas... He conocido el mundo desde una perspectiva donde no va nadie, donde no va el turista", expresaba con gran emoción y señalando que todavía le quedaba mucho por hacer en la televisión, aunque no sabía qué.

Sobre la nueva edición de Pekín Express

La ruta de la nueva temporada llevará a los participantes hasta Latinoamérica, concretamente a México y Guatemala. Por lo que, por primera vez, si deciden finalmente acudir a estos países, los concursantes partirán con una ventaja clara: hablarán perfectamente el idioma de la ruta, el español.

De momento no se sabe la fecha de estreno del programa, pero todo apunta a que será para la segunda mitad de 2023.

En Pekín Express, diez parejas tienen que recorrer 10.000 kilómetros con el objetivo de conseguir un premio de 100.000 euros. En cada una de las etapas, normalmente diferenciadas en programas, se expulsa a una pareja hasta que llega la final. El formato se estrenó en 2004 en Países Bajos y Bélgica, convirtiéndose en un gran éxito y siendo adaptado a distintos países como Alemania, Italia o Francia.

Además de Raquel Sánchez Silva, Paula Vázquez, Jesús Vázquez y Cristina Pedroche también han presentado diferentes ediciones de Pekín Express. ¿Preferirías una cara nueva o alguna de estos rostros conocidos?