¿Quieres ir a ver ‘El Gato con Botas: El Último Deseo’? Consigue entradas para ir en familia con LOS40

¡Temed! Porque está de vuelta uno de los forajidos más buscados de los cuentos de hadas: El Gato con Botas. El adorable felino que conquistó a todo el mundo en Shrek 2 vuelve ahora en su segunda película en solitario, El Gato con Botas: El Último Deseo. Y gracias a LOS40 puedes ir a verla en familia.

La película llega a los cines el próximo 21 de diciembre, postulándose como una de las películas perfectas para ver en familia durante las fiestas navideñas. Esta vez, el gato se enfrentará a su mayor aventura: tiene que ir en búsqueda de la estrella de los deseos para salvarse de la muerte, ahora que ha perdido ocho de las nueve vidas que tenía.

¿Sigue siendo una leyenda ahora que es mortal? ¿Podrá sobrevivir a los nuevos enemigos que quieren su cabeza? El Último Deseo plantea la situación más difícil en la que se ha visto el minino, aunque lo hace con una animación, humor y ritmo inigualables. Y si quieres ir a verla, solo tienes que seguir leyendo:

En LOS40 sorteamos 10 entradas cuádruples para que vayas a ver la película en familia estas navidades, el día que tú quieras desde que se estrene en cines. ¿Que qué tienes que hacer? Muy sencillo: solo tienes que ir a nuestra publicación en @LOS40Spain y seguir las instrucciones de nuestro post.

Tendrás que contestar a la pregunta: "¿Qué única cosa le pedirías a la estrella de los deseos?", algo que el mismo Gato con Botas tiene muy claro desde el principio de la película. Y es que, después de estar al borde de la muerte, nuestro protagonista tiene muy claro que quiere alcanzar la inmortalidad a cualquier precio... Aunque eso signifique ir al último rincón del mundo del mundo para conseguirlo.

Tienes desde el día 16 hasta el 19 de diciembre para participar, así que date prisa y ten en cuenta que las respuestas más originales y divertidas se llevarán el gran premio. La promoción es válida para cines de toda España, de las cadenas Kinépolis, Cine Sur, Cines ABC, MK2 Palacio de Hielo, Ocine, La Dehesa y Cines ACEC (excepto Filmax Gran Vía).

Si aún no tienes planes de cine para estas navidades, no lo dudes: esta película es el plan perfecto. Y si no, seguro que Gato te convence con su famosa mirada tierna. Más información y bases legales aquí.

El Gato con Botas: El Último Deseo se estrena el 21 de diciembre.