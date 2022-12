‘Independent Women Part 1’: el momento mágico en el que Destiny’s Child fueron ‘Los Ángeles de Charlie’

Beyoncé tenía 18 años cuando, enfadada con su novio, se dijo: 'no necesito un hombre, soy independiente'. Además, "estaba rabiosa" porque se había malinterpretado la letra de Bills, bills, bills (el primer éxito de Destiny's Child). Para desahogarse, decidió ir "sola al estudio... no se lo dije a nadie”. Y así nació la primera versión de Independent women, el origen de lo que poco después se convertiría en la banda sonora oficial de ‘Los Ángeles de Charlie’. Y resultó que el 3 se convirtió en un número mágico cuando Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams confluyeron en la gran pantalla con el trío de detectives privadas que trabajaba para el invisible Charlie.

Independent women Part 1 llegó tras un año caótico para Destiny’s Child. Era una época de cambios para el grupo. De ‘reseteo’. Hacía falta un lavado de imagen tras la turbulenta salida de LaTavia y LeToya y la posterior guerra de acusaciones. Hubo que lidiar con la mala prensa que salpicaba al grupo hasta que, finalmente, las aguas volvieron a su cauce y la formación quedó establecida como el trío que todos conocemos: Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. (Una cuarta componente, Farrah Franklin, apenas duró unos meses).

“Yo estaba enfadada con mi novio en esa época”

Cuando la tormenta todavía arreciaba, Beyoncé tuvo que lidiar, además, con otros asuntos que la perturbaban y que, casualmente, fueron el origen del mayor hit del grupo. Uno de ellos era su disgusto porque se hubiera malinterpretado la letra de Bills, bills, bills (el primer éxito de Destiny’s Child incluido en The Writing's on the Wall (1999)). Junto a sus entonces compañeras tuvo que reescribir la letra para dejar claro que la canción era sobre la independencia económica de las mujeres y no sobre ser una cazafortunas o depender de que sus novios les pagaran todo. Nadie se había dado cuenta. La otra cuestión que alteró a ‘Queen Bey’ fue su enfado con su novio de entonces, Lyndall Locke.

Destiny's Child - Independent Women, Pt. 1 (Official HD Video)

En el libro de Fred Bronson ‘Billboard Book Of Number 1 Hits’, Beyoncé cuenta: "Estaba rabiosa porque la gente malinterpretó ‘Bills’ y estaba enfadada con mi novio en esa época. Pensaba, 'No necesito un hombre. Soy independiente'. Así que me fui sola al estudio. No se lo dije a nadie y grabé la canción”. Realmente, lo que hizo entonces Beyoncé fue la primera versión de Independent women, radicalmente diferente a la que terminó convirtiéndose en el enorme hit mundial del trío. Esa primera versión se llamó Independent women Part 2 y formó parte de Survivor (2001), tercer álbum de la formación texana.

“Mi padre la escuchó”

Y esa primera versión es la que escuchó Mathew Knowles. El mánager del grupo (y padre de Beyoncé) supo rápidamente lo que iba a hacer con ella: era una excelente opción para Los Ángeles de Charlie ya que retrataba a las protagonistas, mujeres liberadas. Beyoncé lo explicaba en el libro de Bronson: "Mi padre la escuchó, y quiso que el sello (Columbia) también la escuchara. Ellos dijeron 'Esta es la banda sonora de Los Ángeles de Charlie'. Así que regresamos al estudio. Fui con las chicas e hicimos algunos cambios en la letra para que se adaptara a la película".

No solo fueron “algunos cambios”. Rehicieron por completo el tema para adaptarlo a los requerimientos del filme, continuación de las aventuras de la serie televisiva de los 70s y principios de los 80s. Contrataron a Cory Rooney y a Trackmasters (el equipo de producción de Brooklyn formado por Jean Claude “Poke” Olivier y Samuel “Tone” Barnes). Según “Tone”, Beyoncé escribió la canción. Ella fue, definitivamente, su motor creativo.

"Cuando la música y la película confluyeron…”

Esta vez sí, la letra de Independent women Part 1 no dio lugar a equívocos. Quedó meridianamente claro su mensaje: las mujeres independientes no necesitan que los hombres les hagan regalos. Se los pueden compra ellas por sí mismas: “Compro mis propios diamantes y compro mis propios anillos/ Los zapatos en mis pies/ Me los he comprado/ La ropa que me pongo/ Me la he comprado/ Porque yo dependo de mí”. Además, las Destiny’s trabajaron para hacer de su canción la canción de Los Ángeles de Charlie. Ya en la ‘intro’ mencionan a las tres estrellas del filme: Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu. Repetidamente sueltan el nombre de la película:

Lucy Liu… with my girl, Drew

Cameron D and Destiny

Charlie's Angels, Come on

"Vosotras, chicas, también decís nuestros nombres en la canción”. Se lo recordaba Drew Barrymore a Kelly Rowland durante una charla de amigas en ‘The Drew Barrymore Show’. “Esto es algo que normalmente no se hace y que vosotras hicisteis y convertisteis en un sello único y distintivo. Y creo que realmente arraigó. Porque no eran los nombres de nuestros personajes. Eran nuestros nombres reales. Y cuando la música y la película confluyeron… se dio esa hermandad por duplicado tan genial”.

Tres, un número mágico

Los productores estaban entusiasmados con la idea de que Destiny’s estuviera en la banda sonora. John Houlihan, el supervisor de la música, lo corrobora: "La suerte quiso que Destiny’s Child estuviera cambiando de cuatro componentes a tres y, teniendo en cuenta que los Ángeles de Charlie era tres, todos nosotros sentimos que era una gran oportunidad para ellas llegar pisando fuerte con su nueva formación y eso se reflejara en nuestra película". A Barrymore le pareció asombroso: “Nunca olvidare cuando McG (el director) trajo el vídeo. Lo más impresionante era la simetría de las tres mujeres y las tres mujeres”.

Destiny's Child en los Teen Choice Awards de 2021 / Getty Images/Fotógrafo de plantilla

La canción fue una brillante estrategia de marketing para la película y para las propias Destiny's Child. Permitió que quedaran grabadas en la memoria colectiva como trío, desechando del recuerdo a las componentes que habían sido expulsadas del grupo solo un año antes.

“¡Tengo grandes noticias!”

Tanto el filme como la canción lograron un enorme éxito. Independent women Part 1 se publicó en Septiembre de 2000. Entró en las listas de 23 países, incluido un nº1 en Billboard durante 11 semanas, todo un récord para un grupo femenino. Es la canción original de una banda sonora que más tiempo se ha mantenido en el primer puesto. I Will always love your, de Whitney Houston (banda Sonora de El guardaespaldas) estuvo 14 semanas en el primer puesto, pero fue escrita y grabada originalmente por Dolly Parton.

Se incluyó en el tercer álbum del grupo, Survivor, publicado en Mayo de 2001. Doce años después, Beyoncé y sus ex compañeras (Destiny’s Child se disolvió en 2006) reconectaron para cantar Independent Women Part 1 durante show del intermedio de la Super Bowl 2013. Con razón, Drew Barrymore (además de protagonista, productora de la película) guarda un momento imborrable en su memoria: “Nunca olvidaré cuando McG, nuestro director, entró en el remolque y dijo ‘¡tengo grandes noticias!’. Y nos habló del single y de que íbamos a colaborar con Destiny’s Child”.