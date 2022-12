'Rumours', la obra maestra de Fleetwood Mac

Cuando en febrero de 1976 se inició la grabación de Rumours, undécimo álbum de estudio de la banda de rock británica Fleetwood Mac, los componentes del grupo atravesaban momentos difíciles en el terreno afectivo. Al final, estos problemas personales que tenían, unidos al consumo de alcohol y drogas, dieron lugar a uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos.

Publicado en 1977, Rumours se caracteriza por la mezcla de instrumentos eléctricos y acústicos, ritmos acentuados, guitarras y teclados. Las canciones de Rumours plasmaban el derrumbe emocional de los tres compositores, Stevie Nicks, Christine McVie y Lindsey Buckingham. Los tres trabajaron individualmente en las canciones, pero a veces compartieron letras entre ellos. The Chain es la única en la que colaboraron todos los miembros. Para los cinco componentes, la grabación del disco terminó superponiendo una terapia de grupo.

Las canciones de Rumours se refieren a relaciones personales, a menudo problemáticas. You Make Loving Fun, compuesta por Christine, trata sobre su novio, el director de iluminación de Fleetwood Mac, con quien salió después de separarse de John McVie. Dreams, de Nicks, narra una ruptura y tiene un mensaje de esperanza. Lindsey Buckingham, después de una breve aventura con una mujer, se inspiró para escribir Never Going Back Again, una canción dulce e ingeniosa que refleja el deseo de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, Don't Stop, escrita por Christine McVie pensando en John, es una canción sobre el optimismo. En otro de los temas de Christine, en la balada Songbird, su voz y su piano fueron grabados de noche en un teatro vacío, con 15 micrófonos repartidos por la sala para crear un clima de actuación en directo.

Christine McVie y Stevie Nicks durante una actuación en 1977. / Rick Diamond/Getty Images

Rumours necesitó siete estudios de grabación, un año entero y más de un millón de dólares para completarse. "Nuestros traumas y nuestros esfuerzos no importaron una vez que Rumours alcanzó el número uno de ventas el 21 de mayo de 1977, desbancando a Hotel California, de los Eagles", declaró Mick Fleetwood, baterista de la formación.

Tras el lanzamiento de Rumours, el grupo realizó conciertos por todo el mundo. El disco lideró la lista de ventas de Estados Unidos durante 31 semanas y ganó el Grammy al mejor Álbum del Año (1977). Con 40 millones de ejemplares vendidos (al mes de su publicación ya se habían vendido 10 millones de copias en todo el mundo), se trata de una de las grabaciones de más éxito de la historia. Sus canciones Go your own way, Dreams, Don't stop y You make loving fun, que habían sido lanzadas como sencillos, consiguieron entrar en el top 10 en el ranking de ventas de Estados Unidos. Todo parece indicar que fue precisamente esa atmósfera de tensión la que deparó un álbum magistral.

Fleetwood Mac en 1980. / Michael Putland/Getty Images

La autenticidad de las letras, la excelencia de las melodías y la perfección en los arreglos, fueron captados por el público, que compró en masa este álbum.