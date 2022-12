Sorpresa en la ruptura Aitana - Miguel Bernardeau: ¿Hubo una tercera persona?

La exclusiva que esta semana desvelaba la revista Lecturas sobre la ruptura de la relación sentimental que mantenían Aitana y Miguel Bernardeau nos pilló a todos por sorpresa. Pero aún nos ha dejado aún más en shock la información de Mamarazzis que asegura que en la ruptura hubo una tercera persona.

Siempre según esta fuente hay un famoso cantante colombiano que podría haber tenido algo que ver en esta situación. La sección de prensa del corazón de El Periódico asegura que entre Aitana y Sebastián Yatra "habría habido un rollete".

"Tienen una química innegable", "me llegó información y sé a ciencia cierta que habría habido un rollete" o "a él se le vio saliendo de su casa" fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar en este espacio de la prensa del corazón que ha convertido la situación en un triángulo amoroso.

La ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau se suma a las muchas y muy sonadas rupturas que hemos tenido en este 2022 y que han convertido este año en un mal momento para el amor. Muchos lo achacan a la pandemia y al deseo de muchxs de encontrar a su media naranja para un momento tan difícil como el que hemos atravesado.

Lo único cierto es que Aitana reconoció que ya está sola durante una entrevista en la que pidió a los medios de la prensa rosa que no grabaran en su casa ya que estaban apareciendo merodeadores por allí.

"Estoy súper bien, pero me he puesto muy mala de la gripe y estaba hoy como...a ver si vengo bien. Sabéis perfectamente todos que yo nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto. Pero si quiero decir una cosa para todos, por favor; y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar: no me grabéis en casa. Está empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana, hombres...Yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal. Tengo mucho miedo".

Las redes, y en especial los seguidores de la artista, se unieron a la estrella y condenaron el mensaje que transmitieron algunos de los miembros de la prensa: "Pero, Aitana, para que no te persigan tendrás que confirmar o decir si es cierto o no" y "Aitana, es que llevamos una hora y media esperando".