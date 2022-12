Mantra presenta ‘Miénteme’, su nuevo single: “Hay gente que prefiere vivir engañado” 

Apenas hace dos años que Paula, Carlos Marco y Charly decidieron unir sus voces y crear lo que hoy conocemos como Mantra. Un trío lleno de ilusión y con ganas de comerse el mundo. Reconocen que entre ellos desde el primer momento huba mucha conexión y que el drama es una palabra que pocas veces utilizan.

El clan Mantra comenzó cuando Carlos y Paula decidieron quedar y mezclar sus voces. Desde ese momento vieron el feeling que tenían y decidieron hacer "algo chulo" por lo que esa idea los llevo a hacer un grupo mixto, de los que pocos quedan en España.

Ahora los chicos se han acercado a los estudios de LOS40 y nos han hablado de su nuevo lanzamiento, Miénteme, una canción que como han asegurado habla de las veces que nos autoengañamos pensando que estamos enamorados de alguien y después no es así. Además, también hemos hablado de su química como grupo, de lo que nos espera en 2023 y de muchas cosas más.

Pregunta (P): Hace apenas dos años que empezasteis y ya se nota que os complementáis perfectamente, ¿cómo lo hacéis?

Paula: Parece un poco cliché, pero nos sale muy natural. Casi no discutimos mucho porque solemos coincidir bastante en las decisiones y en las opiniones de casi todo. Es fácil para nosotros.

Carlos: Sí, desde el principio ha sido sencillo, básicamente porque musicalmente nos compenetramos un montón y hemos tenido siempre claro hacia donde queríamos ir. Por lo que en eso no hay lío y que al final ese puede ser el motivo principal por lo que discuta un grupo. Tenemos claro el estilo de cada canción a la hora de componer. Hay poco drama.

(P) Acabáis de lanzar Miénteme, una canción donde le cantáis a un amor imposible, ¿cómo surge?

Charly: La verdad es que nos surgió sin pensarlo, pero después te pasan cosas en la vida y dices: joder, qué fuerte. Ahora sí me siento identificado con esa canción. Pues surge un poco de esa idea de lo que habla la canción; de las veces que nos autoengañamos un poco a nosotros y decimos: me encantaría que esto estuviese yendo a alguna parte o que verdaderamente estuviésemos tan enamorados como pensamos que estamos y no. Es parte de la historia, de esa gente que se cree que está todo bien y en verdad está todo fatal, pero prefiere que le mientas que a enfrentarse a la realidad.

Carlos: Hay mucha gente que prefiere vivir engañado.

(P) La última vez que vinisteis al estudio decíais que vuestras letras tenían que tener sentido y que eran lo más importante, ¿es algo que seguís manteniendo?

Carlos: Estamos rehaciendo letras. A veces compones algo y la melodía te sale super bien, la producción está genial, pero escuchas la letra y dices, ¿qué queremos decir, de qué queremos hablar? Es eso, queremos que las canciones digan algo porque es con lo que la gente se va a sentir identificada y el motivo por el que nace Mantra, para que nuestras letras digan algo.

(P) Habéis sacado tres canciones de sonidos distintos, del corte urbano, al estilo electrónico a ahora una de pop rock, ¿qué será lo siguiente?

Paula: Pues de hecho no es al azar, ha sido a propósito. Nuestro siguiente álbum se va a basar en eso. Va a estar dividido en 3 EP y cada uno va a estar centrando en un estilo musical que vienen siendo estos tres que hemos tocado: un estilo más urbano, otro más pop rock y el otro que es más electrónico. Como es lo que nos está naciendo hacer y nos sale naturalmente hemos querido dedicarle un huequito a cada uno.

Carlos: De hecho, seguimos lanzando uno de cada hasta que salga el disco y esa es la intención, que se vea dentro de que es pop que si escuchas el disco es un hilo conductor. Al final, lo que define a Mantra no es el estilo de la música, sino la particularidad de que somos dos voces de chico con una de chica. Un grupo que intenta mantener esos tres pedacitos, cada pedacito con un productor y un estilo. Es nuestro proyecto de primer disco.

Estamos acostumbrados a escuchar a varias personas en una canción, pero porque se hacen featuring. Pero desde hace tiempo hay pocos grupos y España es un país súper grupero. Entonces queremos recuperar esa esencia y eso es lo que nos define.

(P) Cuando publicasteis Miénteme en menos de 48h superasteis las 30.000 reproducciones y eso es algo que está guay, pero cuando la cosa no sale como esperabais, ¿cómo se gestiona?

Charly: Yo creo que es depende. A veces nos hace mucha ilusión sacar una canción y nos da igual que tenga 10 millones de visitas que una. Nos da un poco igual.

Paula: Hemos tenido la suerte que los últimos lanzamientos han ido súper bien. No nos podemos quejar de la acogida que han tenido, ha sido muy muy positiva. Pero sí es verdad que muchas veces ni si quiera sacamos música con el objetivo o la pretensión de conseguir números, simplemente porque nos hace ilusión. Hemos sacado un villancico porque nos hace ilusión. Si que es verdad que hay algunos lanzamientos que están más enfocados en un público o en conseguir números y otros porque nos salen.

(P) ¿Qué podemos esperar de vuestro nuevo álbum que lanzaréis en 2023?

Carlos: Pues mira, sobre todo presentarlo en directo porque hay mucha gente que nos reclama en las ciudades y nos apetece mucho, no solo en Madrid sino otras ciudades. Y luego nos gustaría que cuando salga el disco y ya la gente haya escuchado varios trocitos de Mantra, entienda el proyecto en el que hemos estado trabajando durante los últimos dos años.

(P) Como grupo, ¿cuál es vuestro mayor miedo de cara al futuro?

Charly: Yo creo que hay muchos factores que no dependen de ti. Es un proyecto que no es común, un grupo mixto no pasa desde hace muchos años, entonces te puede costar un poco más, pero ahí está la cosa, que la gente apueste por un grupo como Mantra.

(P) ¿Cómo definiríais cada uno a Mantra?

Charly: Sentido. Siempre hay una historia detrás, algo que contar.

Paula: Frescura. Creo que lo que hacemos no lo hace nadie más.

Carlos: Especial, porque no hay otra cosa igual.