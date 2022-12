Así suena ‘Despechá (remix)‘ de Rosalía y Cardi B

Rosalía y Cardi B llevaron su colaboración en el más estricto de los secretos hasta el punto de que solo durante los dos últimos días hemos podido conocer a través de sus redes sociales que algo se estaba cociendo entre ellas. El resultado es el que se ha podido escuchar desde este mismo viernes 16 de diciembre: Despechá (remix).

Una de las canciones que ha marcado el verano de nuestro país convirtiéndose en una de las reinas del verano coge aún más flow combinando el mambo de la solista catalana con el hip-hop de la neoyorquina. La canción, como podéis disfrutar desde el canal oficial de la artista española en Youtube, quiere tambien capitalizar los últimos días del 2022.

La unión de sus dos voces transmite buen rollo y energía positiva para un tema de esos que siempre nos acompaña cuando salimos de fiesta. La rapera se suelta con algunas palabras en castellano y si ambas tienen un videoclip conjunto desfasando con Despechá de fondo ya tendremos uno de los vídeos del año...

Aunque las dos artistas han decidido colaborar en este momento, lo cierto es que llevan siendo amigas desde hace tiempo. Aunque todavía no habían coincidido en el estudio de grabación, sí que lo habían hecho en un rodaje. Rosalía, al igual que otras celebs, se sumó a la larga lista de cameos del tema WAP (la colaboración que sacó la rapera junto a Megan Thee Stallion). La española aparecía vestida con un look de cuero rojo inspirado en los trajes de luces de los toreros. ¡Una auténtica locura!

Esta es la letra de Despechá (remix) de Cardi B y Rosalía:

Yeah-yeah

Yeah-yeah

Mmm

Baby, no me llame'

Que ya estoy ocupá' olvidando tus male'

Ya decidí que esta noche se sale

Con toa' mis motomami', con toda' mis yale'

Y ando despechá', woah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah (Ay!)

I know how to make 'em so sick (So sick)

Go out, don't post no pics (No pics)

Back when I used to do pole tricks (Pole tricks)

I been had 'em pissed off, no shit (No shit)

You ain't text me, the message be blue, then green (Facts)

This a king, bad bitch, but the shoes McQueen (Wow)

You were tryin' too hard not to watch my stories

I was shakin' this ass, better not report me

I'm close by even though it's hard to reach me

My arm is busy, this bra is CC

Got no ex, made 'em all delete me

I been on jets so they all beneath me (Ah)

Yeah, if I don't answer the phone then it die (Then it die)

Got it on, do not dick ride (Dick ride)

But I'm good though, ¿cómo estás? (Estás; ah)

Y ando despechá', woah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', woah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Baby, please don't call me

Why you on my line? 'Cause I got a new body?

I have decided que voy pa' la calle

With all my motomamis y no hay quién me pare, yeah, yeah

Dont need your drama, don't need your stress

I could forget you like uno, dos, tres

Got my own money, whole lotta M's

Como este mambo, my money dance

All my mamis de la Cardi dicen: "Wepa", yeah, yeah

Big boss, baby, you know I'm the jefa (Yeah, yeah)

Y ando despechá', woah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Mmm, voy a 180 porque soy una racineta, ¿qué, qué?

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, uh

Voy a 180 porque soy una racineta, ey, ey

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, mmm, mmm, mmm

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Ey

Yeah-yeah-yeah-yeah

Chris Jedi

Gaby, Gaby, Gaby

De Barcelona pa' Santo Domingo

Jajaja, La Cardi

La ROSALÍA, mmm, jaja