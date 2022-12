Los Número 1 de LOS40: todos los éxitos del 2022 en un doble disco que ya está a la venta

El 2022 está llegando a su fin. Ha sido un año en el que hemos vibrado y disfrutado más que nunca de nuestra pasión por la música. Y aunque 2023 venga cargado de nuevas novedades, separarnos todos los éxitos con los que hemos bailado y cantando durante estos 365 días va a ser difícil. Por ello, hay que hacer un repaso de todo lo bueno que nos ha dado 2022 y en LOS40 tenemos la forma perfecta: Los Números 1 de LOS40 en un doble disco.

En este álbum hemos recopilado todos los éxitos que hemos escuchado a lo largo del año en directo. Como cada diciembre, LOS40 reune en un solo recopilatorio los principales números 1 que han conseguido llegar a la cima semana tras semana en el conteo musical más importante de nuestro país.

No falta ningún hit nacional o internacional que se te pueda pasar por la cabeza. Es la mezcla perfecta de géneros y estrellas imposible de conseguir de ninguna otra manera. Desde Easy On Me de Adele a Formentera de Aitana y Nicki Nicole, pasando por Música Ligera de Ana Mena, As It Was de Harry Styles o Despechá de Rosalía.

Canciones para todos los gustos, tanto amantes de las baladas, del pop o del reggaetón. Ya puedes prepararte para disfrutar con este doble disco en el que tendrás a todos los artistas y a la mejor música que no deja de sonar en tu teléfono.

Es regalo perfecto para estas navidades. Así que si todavía no has hecho la carta a los Reyes Magos o a Santa Claus, recuerda empezar tu lista de regalos con Los Números 1 de LOS40 de 2022. Ya está disponible en todas las tiendas si lo quieres en físico y en todas las plataformas digitales si prefieres llevarlo dentro de tu móvil.

¿A qué esperas para ir a conocer como suena este 2022?