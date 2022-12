Fran Perea rejuvenece junto a Ginebras con ‘La chica de la habitación de al lado’, la mítica de ‘Los Serrano’

Los Serrano es una de esas series que forman parte, no ya solo del imaginario audiovisual de nuestro país, sino de la cultura popular en general. Marcó una generación y acabó siendo referentes para otras posteriores y si hablamos de música, había un nombre que sobresalía por encima del resto: Fran Perea.

Él cantaba a la chica de la habitación de al lado que, por aquel entonces, era Verónica Sánchez. Han pasado casi 20 años y la canción sigue estando más viva que nunca, sobre todo ahora que Fran ha decidido volver a grabarla con Ginebras.

Tras Bely Basarte, Ana Guerra, Álvaro Benito, La oreja de Van Gogh y ahora Ginebras son las cinco colaboraciones que ha desvelado de 1 más 1 son 20, el disco con el que él y Víctor Elías quieren rendir homenaje a una etapa vital de sus vidas.

La chica de la habitación de al lado, ¿recuerdas el momento en el que cantaste por primera vez esta canción?

Fue una canción muy emblemática y no en vano da nombre al primer disco y fue una canción muy importante en su día. Puso mucho cariño la gente de serie con el videoclip, lo dirigieron dos de los directores de la serie, también Begoña, había mucho cuidado con esa canción, con esa historia, con esa trama. Es una canción que tiene mucha importancia en mi carrera. Y es una canción en la que yo participé bastante en la participación y es un hito importante dentro de mi vida profesional en la música.

¿Has llegado a estar cansado de la canción en algún momento?

No. Casi siempre la he llevado en el repertorio hasta 2012 que estuve haciendo en gira y luego cuando retomé la música en 2018. Siempre la he visitado de maneras diferentes, he buscado arreglos diferentes, he hecho cosas diferentes. Es una canción que me gusta en lo musical y que da muchísimo juego. Recuerdo la gira de Viejos conocidos que hacía una parte que cambio la letra y hacía un juego con la canción de Donde habita el olvido, de Sabina. Hice también una revisión con Merino en acústico con un ritmito más de rumba. Es una canción que mola mucho jugar con ella y ahora ha sido muy chulo hacerlo con Ginebras.

Sin duda, una de las más emblemáticas de esa época de Los Serrano, y un himno generacional para muchos, ¿te paraste a pensar que a algunos les costará verla tan cambiada?

Creo que ha pasado el tiempo suficiente para una revisión de estas canciones sin que afecte. Ha cambiado mucho la manera de hacer música y de escuchar música. La gente se ha ido acostumbrando a otros sonidos. Habrá algún purista o alguna purista que no le guste y evidentemente nos lo planteamos siempre cuando estamos en el estudio haciendo los primeros acercamientos a las canciones que hacemos Víctor y yo. Siempre andamos con un pie dentro y otro fuera porque con ciertas canciones da miedo cambiarlas, pero forma parte del juego de este disco. Las colaboraciones mandan.

Han pasado 20 años y eres como Benjamin Button, cada vez te ves más joven, ¿cómo lo haces?

Eso será la genética. Estoy en un buen momento de la vida, no me quejo. Estoy feliz, haciendo lo que quiero. Cuando decidí volver a la música lo hice con todas las consecuencias porque me gusta. Lo estamos produciendo nosotros, hay mucho trabajo y nos pegamos muchas horas delante del ordenador y del proyecto, pero me planteé que era para disfrutarlo y así está siendo por encima de todo y supongo que luego eso se refleja en la cara.

Nueva colaboración para Uno + uno son 20, ¿cómo llega Ginebras a tu vida?

Las conocí por un amigo, Isaac Corrales, amigo que un día me mandó un vídeo con un concierto de ellas porque ellas hacían un medley al final del concierto en el que incluían canciones mías y pensé que era bonito. Forma parte de una cosa que me ha ido pasando estos años y es que veía cómo artistas jóvenes, de veintitantos años hacían versiones de mis canciones o me escribían por redes diciendo cómo les había influido mi música a la hora de tomar la decisión de dedicarse a la música o la primera canción que aprendí a tocar fue una tuya. El espíritu de su disco es ese, acercarme a esa gente que se ha criado con mi música. Dar espacio a bandas de mi generación, pero sí que tenía mucho que ver con acercarme a esta gente que llega con energías renovadas y están haciendo cosas chulísimas. Empecé a seguir la pista a Ginebras y cuando pusimos La chica de la habitación de al lado sobre la mesa fue de las primeras opciones que salió.

Dani Martín se ha hecho buen amigo de ellas, tú pareces encantado, ¿qué tienen estas chicas?

Tienen una frescura, un desparpajo, una calidad musical y un punto de vista de la música muy parecido a ese del que venimos Dani y yo, hacer una música que llegue, que sea divertida, ese punto lo tenemos en común. Y, aparte, las conoces en persona y son maravillosas. Es una energía muy positiva y única, apetece. Yo no las conocía en persona hasta que hemos hecho este proyecto. Ha habido mucho feeling.

El videoclip es una auténtica fiesta, ¿cómo recuerdas el rodaje?

Nos lo pasamos muy bien, fue una gran sorpresa. Ya nos conocimos en el estudio cuando vinieron a grabar. Este disco está siendo una aventura en ese sentido porque hacer un disco con colaboraciones implica que muchas veces el artista no puede venir o hay que cambiar la fecha porque las agendas son muy complicadas. O, a lo mejor, cada uno graba un día. Ellas vinieron las cuatro el mismo día y fue muy guay porque pudimos conocernos un poco y trabajamos de la manera más lógica sobre la canción con todos aportando. El videoclip en la línea de los que estamos haciendo. Queríamos que fuese una fiesta, que fuese muy divertido, queríamos que hubiese mucho color. Celia, nuestra maquilladora, estaba super contenta porque ese día había mucha fantasía. Fue muy bonito porque estaba todo el mundo muy emocionado con el grupo y nos lo pasamos muy bien. Todo lo que ve cuando me tiran las bolas, el twister… es muy orgánico porque está hecho muy natura.

Como en casa porque te pusiste hasta el pijama…

Me pusieron pijama, la verdad es que estaba bastante cómodo. No hay nada como grabar en pijama o chándal.

¿Qué feedback has tenido de tus compañeros de Los Serrano con estas versiones?

Muy guay, muy bonito. Está siendo muy chulo con ellos también. Están a total disposición del proyecto, están todos locos por hacer algo, por participar y les digo que esperen porque va a llegar. Van a venir cositas. Muy bonito sentirse acompañado sentirse acompañado por la gente que quieres.

Bely Basarte, Ana Guerra, Álvaro Benito, La oreja de Van Gogh, Ginebras… quedan cinco…¿Las conoceremos antes de que acabe el año?

No creo. Ahora lanzamos con Ginebra y nos quedamos tranquilitos hasta el año que viene y el año que viene más. En el primer trimestre ya sabréis todo.

Una vez tengamos el disco, esto pide un concierto de invitados, ¿lo estás preparando ya?

Yo lo voy a intentar, ojalá. Tú sabes lo que es juntar a esta gente, son gente que como son muy buenos, tienen todos mucho trabajo y va a ser complicado. Hemos abierto gira y el objetivo es reunirnos el máximo de colaboraciones posibles en un concierto y puntualmente alguna durante la gira.

De cara a este vigésimo aniversario de la serie, ¿tenéis ya algo sobre la mesa?

Hay mucha polémica con esto. Salió una noticia de que Globomedia y Telecinco no tienen ningún plan de reencuentro. Nosotros vamos a hacer algo, seguro, el grupo de actores. Básicamente porque con el motivo de 1+1 son 20 nos vamos a juntar seguro y algo vamos a hacer. Ya lo he ido diciendo por ahí junto a Víctor y no puedo decir todavía qué cosita va a ser, pero será algo desenfadado y tenemos muchas ganas de juntarnos para celebrar que estamos vivos. Hay que celebrar la vida y que formamos parte de aquello que fue tan importante dentro de lo audiovisual de este país y de la cultura.