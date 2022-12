40 cosas sobre Izan Llunas, por Izan Llunas

La industria de la música está en continuo movimiento. Cada día aparecen nuevas voces a las que no debemos perderle la pista, y la de Izan Llunas es una de ellas.

El joven interpretó a Luis Miguel en la serie biográfica del cantante de Netflix, que se estrenó en 2021. Desde entonces, muchos han caído rendidos ante el talento del artista. Pero para otros no era la primera vez que lo escuchaban, ya que Izan participó en La Voz Kids en 2017.

Ahora el artista tiene la intención de seguir explorando en su propio estilo y deleitarnos con nuevos lanzamientos que nos acercarán aún más a su talento. Este 9 de diciembre lanzó Irme De Aquí, que une el up tempo melódico con toques R&B, demostrando que Izan cuenta con una gran versatilidad musical.

En LOS40 hemos querido conocer un poco más sobre él y lo hemos enfrentado a nuestro test de las 40 cosas. ¡Descúbrelo!

1: Nombre completo: Izan Llunas Cañamares.



2: Año y ciudad de nacimiento: 28/09/04 (18), Ibiza.



3: ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Empecé a los 10 años cantando en bares de Ibiza con un amigo mío que tocaba la guitarra.



4: ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Siempre supe que quise ser cantante, pero cuando empecé a cantar con micrófonos para audiencia fue cuando me di cuenta que me quería dedicar a ello.



5: La canción que te hubiese gustado componer: El Día Que Me Quieras - Luis Miguel.



6: Un género musical en el que nunca te adentrarías: el género musical en el que me adentraría sería el RnB.



7: Un artista y/o artistas favoritos: tengo varios artistas favoritos y de diferentes estilos como Justin Bieber, Bruno Mars, Rels B, Mora, Chris Brown y varios más.



8: La música que escuchabas en casa de pequeño: escuchaba todos los discos de Luis Miguel por que me la ponía mi padre siempre en el coche de camino a el colegio.



9: Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: me encanta La Curiosidad de Jay Wheeler.



10: La que odies escuchar ahora mismo: no me gusta mucho el heavy metal.



11: El artista con el que te gustaría colaborar: hay muchos con los que gustaría colaborar pero en especial con Justin Bieber.



12: ¿Es un sueño o una realidad? Todo comienza con un sueño pero trabajando se puede hacer realidad.



13: El músico que está en tu agenda de contactos y te hace ilusión: me encanta como toca la guitarra Mateus Asato.



14: Si no fueses cantante, serías... piloto de fórmula uno o portero.



15: La música para ti es... todo, mi vida, mi motor, etc.



16: Un hobby o un deporte favorito: me encanta jugar al fútbol o también el boxeo.



17: Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: cuando fue el estreno de la serie de Luis Miguel.



18: Lo que le dirías al pequeño Izan: le diría que nunca se rinda y que siga adelante.



19: La red social que más te engancha: me engancha muchísimo TiktTok.



20: Una lección de vida que haya cambiado la tuya: que de las peores situaciones siempre hay algo bueno para aprender.



21: Algo que no soportas: la soberbia.



22: Una frase que repitas mucho: siempre me digo a mí mismo todo tipo de frases motivadoras.



23: Algo sobre ti que muy poca gente sabe: no me gusta nada la soledad pero por mi carrera tengo me ha tocado mucho estarlo.



24: Una película que te encante o te defina: me encanta la película Creed.



25: Algo que se te dé fatal: estudiar se me da muy mal por que me despisto muy fácilmente.



26: Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: ahora mismo estoy obsesionado con todo lo que tenga que ver música o le rodee.



27: Tu personalidad: soy una persona; alegre, activo, trabajadora, espontánea, sincera y muy deportista.



28: Tu recuerdo de infancia más bonito: mis navidades en familia.



29: Un juguete o juego de la infancia: un camión muy grande que tenía el cual me montaba.



30: Lo que echas de menos: mi familia y amigos.



31: Algo de lo que te arrepientes: sinceramente hasta la fecha no me arrepiento de nada.



32: Tu palabra favorita: hay una palabra que a mí y a mi familia nos causa mucha risa que es “pichurrin”.



33: Una manía: llevar siempre un amuleto conmigo.



34: Tatuajes: tengo únicamente un tatuaje en el brazo.



35: Algo de lo que no te puedas separar: de mi amuleto.



36: Un placer oculto o algo que te dé verguenza reconocer que te gusta: me encanta bailar.



37: Lo más surrealista que te ha pasado en tu carrera: una vez una fan se intento colar a mi casa.



38: Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería... Me gusta mucho el título “invisible”.



39: Un reto por cumplir: llenar un estadio con la gente que me me apoya.



40: Si no fueses Izan y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Pensaría que es una persona muy independiente, constante que lucha por lo que quiere pero a la vez agradable de estar con el.