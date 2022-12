El vídeo de Miguel Ángel Silvestre en mallas que ha llamado la atención y no por las vistas

Agradecemos enormemente las ganas y la ilusión que le pone Miguel Ángel Silvestre a cada viaje que hace. El actor se empeña en demostrarnos los rincones más bonitos que esconden las diferentes ciudades que visita y, la verdad, que razón no le falta.

Sus últimos días de desconexión han sido en Durbuy, una ciudad de Bélgica. El intérprete ha aprovechado un precioso paisaje para darnos los buenos días: "Uno de los lugares más hermosos en los que he estado", escribía recomendando con impetú que aprovechemos para visitar ese "lugar de cuento de hadas".

Desde luego que las vistas han llamado la atención, pero precisamente no han sido las de la ciudad... Claro que el actor no nació ayer y ha mostrado en más de una ocasión que está orgulloso del resultado de su rutina fitness. Unos ejercicios que lleva cumpliendo a raja tabla durante muchos años y que no hay más que ver que valen la pena.

En su última publicación dándonos los buenos días, Miguel Ángel Silvestre aparece saliendo de la puerta de la que podríamos considerar la habitación sin camiseta y con unas mallas, presumiendo de espalda y de abdomen y justo se 'seca' las manos de la humedad en sus glúteos bien apretaitos. ¡Qué casualidad, duque, qué casualidad!

No tenemos ninguna duda de que cualquier ser humano en esta tierra que vea este vídeo se le cae la baba, y es que con ese body tan marcaito es imposible que no se le caiga. Nos tiene conquistadxs con sus encantos y si hiciésemos un ranking de los actores más guapos, bien sabe Dios, que estaría encabezando esa lista.

¿Será el amor?

Lo que no sabemos es quien será quién le habrá grabado ese sensual vídeo, pero lo cierto es que en los últimos días ha dado muchas vueltas el nombre de Casilda López, quizás la responsable de que al actor le brille tanto la mirada. Fue en los premios Actor Nacional donde el intérprete aclaraba qué tipo de relación tiene con Cas: "Es amiga mía", decía.

Pero lo cierto es que desde hace algún tiempo que se rumorea que el actor podría haber recuperado la ilusión en el amor tras su romance con Andrea Sesma y sería la arquitecta y pintora la responsable.