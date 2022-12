5 Razones para ver ‘El Gato con Botas: El Último Deseo’, el cuento de hadas definitivo que te hará maullar

En 2004 se estrenó la que muchos consideran una de las mejores películas de animación —o de las mejores películas, a secas— de la historia, Shrek 2. La secuela sobre el ogro verde lo tenia todo: acción, humor, una moraleja... Y un gato español muy molón. El éxito del personaje de El Gato con Botas fue instantáneo, tanto, que consiguió su primera película en solitario en 2011. Y ahora ha vuelto.

El Gato con Botas: El Último Deseo se estrena en cines este 21 de diciembre, y lo hace presentando la aventura más difícil del felino. De nueve vidas —mientras que en España se dice que los gatos tienen siete, en otros territorios como EEUU se consideran hasta nueve— ya solo le queda una, algo que hará que busque desesperado la legendaria estrella de los deseos para poder recobrar su inmortalidad. Con la ayuda de su vieja amiga Kitty Zarpas Suaves y Perrito, emprenderá su viaje más peligroso; y perseguido por el Lobo Feroz y Ricitos de Oro y sus osos.

Teniendo en cuenta que va a ser una de las películas de animación de las navidades, en LOS40 no queremos dejar pasar la ocasión de daros 5 razones para no perdérosla en la gran pantalla en familia. Así que, si quieres volver a disfrutar del minino forajido más famoso de los cuentos de hadas, sigue leyendo. Aunque antes, no te pìerdas el tráiler oficial:

EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO – Tráiler Oficial

1. Vuelve la mirada felina más famosa

Aunque esta es obvia, siempre hay que recalcarla: vuelve el Gato con Botas. Después de tres películas de Shrek, hace 11 años que no le veíamos protagonizar una película en solitario. Gato vuelve de la mejor manera posible, junto a Kitty, y lo hace con toda su esencia. Y, sí, eso incluye esos ojitos que a tantos han conquistado a lo largo de los años.

2. España, Andalucía y el gazpacho

Si ver una película sobre un gato con botas algún día fue impensable, ver a un gato con botas malagueño siempre ha parecido imposible. La película es estadounidense, sí, pero Antonio Banderas lo da todo de nuevo en un doblaje único —o incluso en versión original, ya que hace doblete— que deja al personaje como todo un embajador de nuestra cultura. Por supuesto, en la película deja claro todo lo que le gusta el gazpacho.

3. No escatima en cuentos

Si hay algo que conquistó al público de Shrek es ver como los personajes de cuento que han protagonizado tantas infancias tenían su lugar —a su manera, claro—; y eso es algo que El Gato con Botas: El Último Deseo mantiene a la perfección. Más allá de que Ricitos de Oro, sus osos y el Lobo Feroz hagan su aparición, hay un montón de cameos de personajes de cuento en su forma más divertida. De hecho, alguno de ellos es un viejo conocido de Muy, muy lejano...

4. Difícil, pero con humor

Poner al mismísimo Gato con Botas contra las cuerdas es difícil, pero tener una última vida lo consigue. Se enfrenta a sus peores enemigos, y aunque tiene dos aliados de lujo, no lo tendrá nada sencillo. Eso sí, no quiere decir que su aventura de para más de un chiste: pase lo que pase, nuestro Gato siempre tiene un toque de gracia. Un toque de gracia muy español, claro.

5. Una valiosa lección

Teniendo tantos cuentos concentrados en su trama, es imposible evitar que haya una moraleja. Sí, el Gato sabrá sacar una sonrisa a los espectadores, aunque su aventura deja un importante mensaje a todos sobre temas de lo más complicados de plasmar en la gran pantalla; sobre todo en en el público infantil. Pero eso, como todo lo que hace, logra hacerlo sencillo.

El Gato con Botas: El Último Deseo se estrena el 21 de diciembre en cines.