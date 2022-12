Jamie Spears, padre de Britney Spears: "Sin mi ayuda, mi hija estaría muerta"

Hace poco más de un año que la cantante Britney Spears quedaba legalmente liberada de los 13 años en los que permaneció bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, el cual tenía el control absoluto de su patrimonio, así como de su vida profesional y personal.

Todo esto propició un movimiento social, #FreeBritney, organizado por los seguidores de la cantante estadounidense y en el que también se involucraron rostros mundialmente conocidos Madonna, Miley Cyrus y Paris Hilton. Los millones de fans de Britney cargaban contra su padre acusándole de retenerla en un centro de salud mental contra su voluntad, supuestamente pinchándole el teléfono y controlando toda su vida, incluida su fortuna y pedían que la cantante debía ser "liberada".

Ahora, su padre, Jamie Spears, ha roto su silencio para justificarse después de estar diez años callado. Así, el progenitor, en una entrevista en exclusiva al Daily Mail, se ha defendido de los ataques recibidos a lo largo de todos estos años con un mensaje contundente: sin su ayuda, Britney estaría muerta. "No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un infierno, pero yo quiero a mi hija con todo mi corazón y mi alma. ¿Dónde estaría Britney sin esa tutela? No sé si ella seguiría viva, no lo sé", ha explicado.

Britney Spears posa,en una imagen de archivo, junto a su padre Jamie, su hermano Bryan, su madre Jamie-Lynn y su hermana pequeña, Lynne. / Kevin Mazur Archive 1/WireImage

Jamie afirma que aquella intervención fue necesaria y que no solo salvó a Britney de sus días más oscuros, sino que también ayudó en la dañada relación que la cantante mantenía con sus dos hijos, Preston, de 17 años, y Jayden, de 16, nacidos fruto de su relación con Kevin Federline. Confiesa que fue él, junto con el padre de los niños, quienes cuidaron de ellos para que tuvieran una vida en armonía. Insiste que todas las decisiones que tomó durante esos trece años, a pesar de que muchas de ellas fueron a expensas de su hija, fueron las correctas tanto para Britney y para su familia: "Para protegerla a ella y también a los niños, la tutela fue una gran herramienta", dice. Además, Jamie defiende que "no va a pintar un cuadro bonito" de su familia, pero insiste en que tomó siempre la decisión correcta, incluso aunque esta afectara a la relación con su hija.

La cantante Britney Spears, junto a sus hijos Sean y Jayden Federline durante la presentación en California de la película 'Los Pitufos 2' en el 2013. / Jon Kopaloff/FilmMagic

La tutela aseguraba que los hijos de Britney no salieran de casa sin seguridad y que no fueran al colegio sin comer. También sirvió para ayudar a Britney a reconstruir sus finanzas porque, según su padre, la cantante, por aquel entonces "estaba arruinada". "Lo que yo entiendo por tutela es ayudar a alguien a recuperar su vida y regresar a la sociedad para vivir normalmente", comentaba el padre de Britney.

Kevin Federline y Britney Spears en una imagen de archivo. / J.Sciulli/WireImage for Ogilvy Public Relations

Hace unos meses Kevin Federline aseguraba que sus hijos no querían ver a la cantante. Uno de los motivos era la subida a las redes por parte de la Britney de fotos provocativas y eso a los niños "se les hacía duro". De hecho, su hijo pequeño, Jayden, concedió una entrevista para aclararlo y dijo que la relación con su madre se podía recuperar cuando "ella esté mejor mentalmente". En esa entrevista, también tuvo unas palabras para defender a su abuelo: "Solo estaba intentado ser padre", apuntaba el pequeño. Estas declaraciones de su hijo no gustaron nada a Britney a lo que declaró que antes de juzgar su salud mental, debería "aprender y leer". Además, cree que, si de verdad su hijo piensa que es correcto lo que le hicieron, ella "ha fracasado como madre".

Jamie Spears, que ha pasado por graves problemas de salud, ahora vive con su otra hija, la hermana menor de Britney, Jamie Lynn, en la zona rural de Luisiana, muy cerca donde nació Britney, donde creció y donde disfrutó de sus días de gloria como figura estrella del equipo de fútbol local. Actualmente, el contacto de Jamie con Britney y con sus hijos no existe. Es una situación delicada en la que tiene que tener cuidado con todo lo que dice para que no le afecte mentalmente, aunque sí asegura que no quiere que caiga "aún más bajo" ahora que las provocativas publicaciones de su hija en las redes sociales están ganando notoriedad.