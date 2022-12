Ana Torroja, emocionada al hablar de Amaia Montero, le lanza un mensaje cargado de cariño

El Palacio Municipal de IFEMA de Madrid se convirtió el pasado sábado, 17 de diciembre, en el escenario de la 28ª edición de los Premios Forqué. Un evento con el que se inicia la temporada de galas de cine en nuestro país.

La ceremonia reunió a grandes rostros conocidos de nuestro cine español para celebrar por todo lo alto la industria, pero también para homenajear a la gran Verónica Forqué justo ahora que se cumple un año de su trágica muerte. La presencia de Verónica Forqué fue una constante durante la gala. La actriz, en el momento de su muerte, tenía 66 años y, tras varios estudios, los forenses decretaron que su muerte se había procucido por una asfixia mecánica. Ganadora de cuatro premios Goya, era una de las actrices más populares y queridas, con un gran talento para la comedia.

Una de las invitadas a los premios fue Ana Torroja, que se deshizo en halagos hablando de la recordada actriz: "Muy honrada de haber sido invitada de formar parte de esta noche tan especial, que siempre lo es, pero este año lo es más por el homenaje a Verónica Forqué", decía Ana. La cantante aseguró que le tiene un gran cariño: "Yo creo que toda España la quiere y todos nos quedamos en shock cuando ocurrió lo que ocurrió, y toda España la echa de menos. Es de esas personas que echas de menos su voz, su forma de hablar, esa paz que transmitía cuando hablaba, esa serenidad".

Sobre Amaia Montero

Muy emocionada por la noche tan especial que se estaba viviendo, la artista también tuvo bonitas palabras para Amaia Montero: "Amaia, bonita, preciosa", a quien definió como "una gran compañera, una gran artista, la vida no es una autopista es una carretera llena de curvas, con cuestas arriba y abajo y hay veces que uno necesita bajar para volver a subir".

Recordemos que el pasado mes de octubre, Amaia tuvo un extraño comportamiento en redes sociales que desataron todas las alarmas, especialmente tras subir una fotografía en blanco y negro donde aparecía demacrada, sin maquillaje y sin peinar, con ojeras y con rostro cansado. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribía junto a la imagen. Tras aquel episodio, hubo silencio absoluto por parte de la cantante y de sus allegados.

Amaia Montero posando en los Premios Dial, celebrados en Madrid, en el 2015. / Pablo Cuadra/Getty Images

Un mes después de aquello, se publicaron en los medios unas imágenes de la cantante saliendo de una clínica de Navarra después de permanecer allí un mes ingresada. Arropada por su familia y su círculo de amigos más íntimos, la artista decidió apartarse de todo y ponerse en manos de profesionales para recuperar las riendas de su vida.

Cruz de Navajas

Además, la cantante deleitó a los presentes con una interpretación en directo del tema Cruz de Navajas. Esta canción fue compuesta por José María Cano íntegramente, música y letra, para el disco Descanso dominical de Mecano, pero finalmente se añadió al álbum Entre el cielo y el suelo.

Ana Torroja - “Cruz de Navajas” | Premios Forqué 2023

Publicada en 1986, llegó a ocupar el tercer puesto de Las 100 Grandiosas Canciones de los 80's en español.