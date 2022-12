¡Polémica a la vista! Drake borra la foto de su millonaria apuesta para la final del Mundial

No es ningún secreto que Drake sea un apasionado del deporte. Y es que el rapero ha demostrado en más de una ocasión que se implica al cien por cien en las victorias y derrotas de los Toronto Raptors, el equipo de baloncesto del que es embajador.

Pero su involucración con el deporte va más allá, y es que sus apuestas también son bastante conocidas en dicho ámbito (y no precisamente por acertarlas). Para muchos, a Drake le persigue una maldición, ya que equipo por el que apuesta su victoria, equipo que acaba perdiendo. Por ello, después de haber compartido su millonaria apuesta para la final del Mundial, que tuvo lugar este 18 de diciembre, los argentinos no tardaron en suplicarle que la cambiase.

Drake había apostado nada más y nada menos que un millón de euros a que ganaba la Albiceleste a Francia en la final de esta competición. La recompensa era de 2.750.000 euros, por lo que tenía todas las miradas puestas en el resultado del partido.

Y mientras tanto... Drake le apostó 1 millón de dólares a Argentina 🤯💸 pic.twitter.com/fGRqGEkuwr — Juanito Say (@JuanitoSay) December 18, 2022

No obstante, después de compartir la captura de su apuesta, algunos usuarios no tardaron en pedirle que la eliminase, ya que consideraban que fomentaba la ludopatía y, además, iba a traerle mala suerte a Argentina. El rapero ha hecho caso a las súplicas y ha acabado eliminando la publicación de la plataforma.

Pero ahora el gran debate es: ¿ha ganado o no los 2.750.000 euros? Algunos consideran que el rapero se ha hecho aún más de oro tras la victoria de Argentina, pero otros aseguran que ha perdido, pues Argentina no ganó en los 90 minutos del partido, sino en los penalties. En este caso, no solo habría perdido la posibilidad de hacerse con esta cantidad de dinero, sino también su millón de euros apostado.

Sea como sea, Drake se ha vuelto a convertir en noticia, y no precisamente por el lanzamiento de ningún proyecto musical. El debate en las redes está servido, y de momento nuestro protagonista no se ha pronunciado al respecto. Y tú, ¿qué opinas de la millonaria apuesta de Drake?