¡Por fin! Ya podemos ponerle letra y ritmo a las 18 canciones que se han presentado al Benidorm Fest 2022. Un regalo navideño adelantado de parte de RTVE a todos los eurofans. Y es que con estos lanzamientos, ahora sí que sí, empieza la verdadera carrera para ir a Eurovisión 2023 en Liverpool.

Tras el éxito que tuvo la primera edición del festival, este año se ha vuelto a repetir formato. Aunque no ha sido lo único, también han sido algunos autores quienes han vuelto a presentar su candidatura. Es el caso de Carlos Marco, quien ha escrito junto a otros dos artistas internacionales el tema de Aritz: Flamenco. Una canción que ya podemos escuchar y ver si es verdad eso que dicen de que recuerda a la canción que nos llevó ha conseguir el tercer puesto el año pasado. Sí, la de Chanel de SloMo.

En LOS40, hemos tenido el honor de hablar con Carlos, quien ha pasado por los estudios con su grupo Mantra, sobre este tema. Una canción que asegura que será todo un exitazo si pasa los filtros del Benidorm Fest y de la que también se han mojado sus compañeros, Charly y Paula.

(P) ¿Qué opináis del Benidorm Fest?

Charly: Me parece algo guay. Tengo informaciones traseras, no sé si han salido ya los candidatos, pero me gusta, me parece guay.

Paula: Hay propuestas interesantes porque han intentado coger artistas de diferentes palos y de diferentes tipos. Entonces tengo ganas de verlo porque creo que hay mucha gente que va a sorprender.

Carlos: Es una súper oportunidad tanto para gente que empieza como para gente que ya está. Y al final ese es el objetivo del Benidorm, que se presente todo tipo de gente y podamos conocer tanto a artistas nuevos como a los más veteranos. Yo estuve el año pasado y estoy este como autor de dos canciones y la experiencia es súper guay.

(P) ¿Cómo grupo no os planteáis presentaros? ¿Ni individual?

Carlos: Pues nos ha rondado la idea, lo que pasa que tienen que encajar muchas cosas. Aunque es mejor ir ya con un disco, con un proyecto sólido que mostrar. Yo creo que nuestro miedo sería ese: ir sin tener un disco publicado ni el target bien definido.

Musicalmente lo que hacemos es en grupo, yo me he presentado como autor porque me han seleccionado dos canciones, pero nunca iría solo.

Paula: Se tienen que alinear las cosas, no siempre es el momento perfecto.

Charly: Yo creo que nos haría más ilusión lo que es el tema del Benidorm Fest que no tanto Eurovisión que nos da más respeto, pero nunca digas nunca.

(P) Además, tu Carlos Marco acabas de producir y componer una de las canciones más esperadas para el Benidorm Fest, ¿cómo nace la idea de la canción de Aritz?

Carlos Marco: Es una canción que he escrito con unos autores internacionales. Tenía la intención de hacer una canción que suene a España, pero que sea tendencia internacional. Por eso cuando nació la canción que se llama Flamenco vi que era algo muy especial que viniendo de lo que vinimos el año pasado era el momento perfecto para que Europa viese esa canción. Más que para el Benidorm la veo directamente para Eurovisión. Es una canción que la vi y dije: la veo en un top 3 de Eurovisión. Es muy especial y muy distinta.

(P) Algunos dicen que la propuesta podría ser parecida a la de Chanel, ¿qué nos puedes adelantar? ¿va a tener dance break?

Carlos: No se parece en nada a la de Chanel, es totalmente opuesto, ni si quiera musicalmente. Es verdad que Artiz es bailarín además de cantante y ahí se puede notar la similitud, pero no tiene nada que ver. Realmente no estoy haciendo yo la dirección artística de la propuesta.

(P) Si llegase a sonar en Eurovisión, ¿cómo te sentirías después de saber que la has compuesto tú?

Carlos: Yo estoy convencido de que si va a Eurovisión puede ganar. Lo que me sentiría mejor, es decir: he compuesto una canción que ha ganado después de cincuenta y pico años, y esa es la intención con la que nace. Seguramente, aunque nunca digas nunca, sea la última vez que me presente como autor, igual como artista con Mantra puede ser, pero es como yo como autor la mando precisamente para marcar historia. Estoy convencido de que si va a Eurovisión va a ganar.

Charly: Yo también lo creo. Es un temazo. Me encanta.

Paula: Me parece que es una canción que peude acoger todo el público en Europa. Es una mezcla de lo que es España y lo que la gente se cree que es.