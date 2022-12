Llega la competencia plegable para Samsung, los Oppo Find N2

Las compañías chinas parecen tener prisa para lanzar sus teléfonos antes de que acabe el año, y tras el importante lanzamiento de los Xiaomi 13, ahora le toca el turno a Oppo con sus dos modelos plegables, el Find N2 y el Find N2 Flip. Son la respuesta de la marca para competir con el Z Fold 4 y el Z Flip 4 de Samsung.

Oppo los ha mostrado en mitad de su evento anual ‘Inno Day’, y de igual manera que los teléfonos de Xiaomi, el lanzamiento inicial es solo para China. Sin embargo, Oppo ha sido más especifica que Xiaomi en cuando a los planes globales de lanzamiento, dejando claro que el Find N2 Flip se lanzará en otros mercados, incluyendo la mayoría de países europeos, durante el primer trimestre de 2023.

Sin embargo, no hay ninguna declaración acerca de un lanzamiento global del Oppo Find N2, que se antoja el rival del Z Fold de Samsung por sus características. Este modelo podría quedar limitado exclusivamente al país asiático, cosa que también pasó con su antecesor, el Find N original.

Llegan nuevos plegables a la escena. / Oppo

En cuanto a especificaciones, empezamos con el Find N2, que es el que tenemos más posibilidades de ver por aquí. Es un plegable con diseño de concha, como el Galaxy Z Flip y el Motorola Razr (2022), con algunos detalles que le hacen destacar.

Su punto fuerte es la gran pantalla exterior, la más grande que se haya visto en un teléfono plegable tipo concha. Esto le da al Oppo Find N2 un mayor potencial de ser útil incluso estando plegado que el que tienen la mayoría de modelos de este estilo.

Oppo asegura que se pueden ver hasta seis notificaciones en esa pantalla, además de usarla para previsualizar fotografías tomadas por las cámaras del teléfono, de “nivel premium”, según dan a entender.

El Find N2 Flip tiene una batería de 4.300mAh, para darnos un día de uso, y lleva un procesador Dimensity 9000 de MediaTek. La compañía promete que no se apreciará marca en la pantalla por la zona donde se pliega, pero nos lo creeremos cuando (no) lo veamos. El resto de especificaciones no se conocen todavía.

Pasando al Find N2, el de mayor tamaño tamaño de los dos, tenemos una pantalla principal AMOLED de 7.1 pulgadas y resolución 1792x1920, con un refresco dinámico de hasta 120Hz.

La pantalla exterior es de 5.54 pulgadas y resolución 1080x2120, que también llega a 120Hz. El procesador es un Snapdragon 8+ Gen1 de Qualcomm, acompañado por hasta 16GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento.

La batería es de 4.520mAh, con carga de 67W, conectividad 5G y triple cámara trasera (50MP f/1.8, 48MP f/2.2 y 32MP f/2.0). Tiene dos cámaras para selfies de 32MP y sale con Android 13 y la interfaz ColorOS 13 de la propia Oppo. Trae protección Gorilla Glass Victus tanto en el frontal como en la parte trasera y pesa unos 233 gramos.