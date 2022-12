A estas alturas nadie duda que en La Resistencia puede ocurrir cualquier cosa. Ese programa que presenta David Broncano al que acuden invitados a promocionar algo, pero que acaban haciendo cualquier cosa menos hablar de eso. Y buena prueba de ello es lo que ha sucedido con Dani Fernández.

El cantante cierra un año redondo para él. Un disco que ha recibido tan buena acogida que ha terminado con un Premio Ondas entre otros cuantos más, incluido el de mejor artista de LOS40 Music Awards. Y como colofón, un concierto el próximo 29 de diciembre en el Wizink Center, que será un sueño cumplido para él.

Pues bien, lejos de hablar de eso, lo más comentado de su visita al programa, va a ser su culo. Sí, su culo, el que ha mostrado cuando se ha bajado los pantalones para hacer un calvo. Todo ha venido a colación de que una chica del público ha mostrado las tetas en un minuto de gloria que ha tenido sobre el escenario. Parecía difícil de superar, pero Dani estaba ahí para romper todos los pronósticos.

No se lo ha pensado mucho y cuando Broncano le ha preguntado qué tenía que enseñar él, se ha bajado los pantalones. El aplauso ha sido de los que hacen historia.

“Lo que llevaba Pablo Motos esperando en El Hormiguero y no ha podido nunca”, aseguraba Grison.

Hablando de Auryn

Luego, por fin se han sentado y sí, han hablado, entre otras cosas de la etapa de Auryn. “A algunos colegas ya no les molabas tanto como antes”, aseguraba Dani sobre lo que ocurrió una vez que la banda se disolvió.

Luego han recordado la visita de Blas Cantó en la que contó que uno de sus compañeros le había dado un puñetazo y Dani ha recordado que ese, fue él. “Pero no fue queriendo”, dejó claro, “ahora me llevo bien, éramos jóvenes, tiempos difíciles. Fui yo sin querer. Una discusión que se calentó y me enfadé un poco. Menos mal que no le di. Nos perdonamos porque él también me faltó un poco”, reconoció.

Y cómo no, respondió a las preguntas clave del programa. En cuanto a las relaciones sexuales en el último mes, aseguró que “bien, una vez al día mínimo, es lo estipulado, ¿no? para la felicidad. Si un día se pierde, se gana al siguiente”, explicaba. Y, sí, todos se quedaban sorprendidos y él no llegaba a entenderlo.

Y aunque hablar de música, poco, por lo menos cogió la guitarra y micrófono y se marcó uno de sus éxitos, de esos que han conquistado ya a tantísimas personas.

LA RESISTENCIA - Entrevista a Dani Fernández | #LaResistencia 19.12.2022

Una vez más, Dani ha demostrado su naturalidad, falta de prejuicios y su sentido del humor.