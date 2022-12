The Rolling Stones, Rihanna, David Bisbal, Ed Sheeran y Maná derritieron diciembre con sus Nº1

Prácticamente todos los estilos están representados esta semana en La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola en la que recordamos canciones que fueron número uno de la lista una semana como la actual. Y predominan, como veremos, los ritmos pausados, muy apropiados para estas fechas. Comenzamos el viaje al pasado yéndonos tan solo un año atrás, y encontramos que el 11 de diciembre de 2021 el primer puesto fue para el himno de Nil Moliner Libertad. Una de las grandes canciones del solista y compositor de Sant Feliú de Llobregat, muy querido tanto por el público como por sus compañeros de profesión.

Y seguimos con solistas, aunque los siguientes de latitudes diferentes. El 16 de diciembre de 2017, hace, por tanto, cinco años, fue Ed Sheeran quien conquistó la primera plaza con Perfect, una balada “perfecta” bien empapada del espíritu navideño. Repetiría, por cierto, la semana posterior. Y hace diez años, Rihanna se mantenía en lo más alto con Diamonds, de su séptimo álbum Unapologetic.

Cambiamos totalmente de tercio. Los mexicanos Maná, reyes del rock latino, consiguieron el número uno el 15 de diciembre de 2007 con Ojalá pudiera borrarte. Era el cuarto sencillo del disco Amar es combatir. También a la élite de la música latina, aunque en este caso del pop, pertenece David Bisbal, que el 14 de diciembre de 2002, hace veinte años, se encaramó a la posición de honor con Dígale. Ese año fue muy provechoso para el almeriense, quien también fue número con Lloraré las penas y Ave María.

Terminamos el repaso nostálgico recordando los números uno por estas fechas de 1997 y 1992, es decir, de hace veinticinco y treinta años. El primero corresponde a Anybody seen my baby?, una de las mejores canciones de la etapa más reciente de los veteranísimos Rolling Stones (número uno el 13 de diciembre). Algunos ya se preguntaban entonces cuánta cuerda les quedaría y mírales, este año han estado celebrando con una espectacular gira su sesenta aniversario. Los últimos en comparecer esta semana son Platón, un dúo de hermanos que hicieron furor a principios de los noventa entre el público más joven con su tecno pop romántico. Mía, uno de sus éxitos, fue número uno el 12 de diciembre de aquel lejano año.