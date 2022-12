El triángulo amoroso entre Courtney Love, Gwen Stefani y Gavin Rossdale

"La primera vez que lo vi y pude hablar con él, me quedé impresionada. Era completamente diferente", admitía Gwen Stefani al hablar de Gavin Rossdale, el padre de sus tres hijos: Kingston, Zuma y Apollo. "Yo tenía 26 años, solo había tenido una relación seria en mi vida. Todavía vivía en casa de mis padres cuando conocí a Gavin", recordaba Gwen Stefani sobre los inicios de su relación.

La primera vez que se vieron fue en 1995 cuando la banda que lideraba ella, No Doubt, fue telonera de Bush, el grupo de Gavin, en Los Ángeles. Esa misma noche se besaron por primera vez. El 14 de septiembre de 2002 pasaban por el altar en Londres, aunque la fiesta la hicieron dos semanas después en California.

Sin embargo, una infidelidad de Gavin con la niñera de sus hijos, ponía fin a 13 años de relación. En el año 2015, el matrimonio anunciaba su separación, pero para desgracia de la cantante, esa no fue la única deslealtad que sufrió durante su matrimonio con Rossdale. La cantante, que triunfó como vocalista de No Doubt y que ahora lleva una exitosa carrera como solista, y Gavin, pasaron por diversas crisis de pareja, muchas de ellas motivadas por las infidelidades del músico. Una de ellas fue con una mujer muy conocida.

Gwen Stefani y Gavin Rossdale, en el año 2013, en Los Angeles, California. / Barry King/FilmMagic

La cantante Courtney Love, viuda del líder de Nirvana, Kurt Cobain, confesó que fue amante de Gavin Rossdale, cuando Gavin y Stefani ya eran novios, según publicó el diario Los Angeles Times hace unos años.

La cantante explicó que durante ocho meses había mantenido relaciones sexuales con Rossdale, con quien incluso llegó a pensar en casarse, cuando éste ya había empezado su romance con Gwen Stefani. La revelación hecha por Love en una entrevista no supuso una sorpresa para Stefani, quien, según la viuda de Cobain, sabía de esa infidelidad del que por entonces era su pareja.

Gwen Stefani, Melissa Auf der Maur y Courtney Love en 1998. / Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc

Stefan era tan conocedora de la situación, hasta el punto que, en uno de sus grandes éxitos, Hollaback Girl, lanza una pulla a Courtney Love. Gwen Stefani, en una entrevista concedida a la revista Seventeen en el año 2004, dijo que Love la había despreciado llamándola "animadora". "Ser famosa es como estar en la secundaria. Pero a mi no me interesa ser una porrista. No me interesa ser Gwen Stefani. Ella es la porrista, yo estoy fuera fumando", dijo Courtney en aquella entrevista.

A Gwen Stefani no le gustaron nada estos calificativos y, aunque no salió a responderle directamente, si entró al estudio para crear una potente canción como respuesta y así es como Stefani compuso este tema, Hollaback Girl, incluido en su primer álbum de estudio lanzado como solista, Love. Angel. Music. Baby., "Estaba siendo molestada por alguien y me decía porrista, como si fuera algo malo", explicaba Stefani sobre la inspiración de la canción.

Gwen Stefani - Hollaback Girl (Official Music Video)

De esta infantil pelea nació una de las canciones más reconocibles de los 2000 y uno de los clásicos más importantes en la carrera de Gwen Stefani.

A día de hoy, Gwen Stefani se encuentra felizmente casada con Blake Shelton, cantante de música country.