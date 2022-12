‘Another day in paradise’: la criticada canción sobre los ‘sintecho’ del multimillonario Phil Collins

Gente durmiendo en cajas de cartón al lado del Capitolio. Una mujer 'sintecho' y sus dos pequeños pidiendo limosna en las calles de Londres. Y la incomodidad que sienten los que pasan al lado y desvían la mirada. Su indiferencia… "fingen que no está pasando". Ese es el tema que aborda 'Another day in paradise'. Un mensaje de concienciación social - tan poco frecuente en el repertorio de Phil Collins - por el que al artista londinense le llovieron los reproches: “Me criticaron mucho porque soy multimillonario".

"Estoy haciendo lo mismo que hace todo el mundo"

Una noche, en Washington DC, Phil Collins se asombró cuando vio que mucha gente vivía en cajas de cartón: "Recuerdo que estaba en Washington D.C. Íbamos en una limusina de camino al hotel y vi todas esas cajas en Capitol Hill… todas esas personas intentaban dormir sobre las rejillas por donde salía el aire caliente, y podías ver que estaban a un tiro de piedra del edificio del Capitolio. Era invierno y el suelo estaba cubierto de nieve. '¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algún tipo de manifestación?', pregunté. Alguien me dijo, 'No, ahí es donde vive toda esa gente'. Pensé que era una extraordinaria contradicción. Este es uno de los países más ricos del mundo. ¿Cómo puede pasar esto?. Eso me dio que pensar", desveló en Rolling Stone

Phil Collins - Another Day In Paradise (Official Music Video)

Otro día, cuando salía del estudio de grabación en Londres, Collins se topó cara a cara con el problema de la indigencia. Una mujer 'sintecho' con dos niños pequeños le pidieron limosna. "Cuando me pasó a mí, me limité a pasar directamente por delante. Pensé, estoy haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Me sentí incómodo. No la ignoré, pero al mismo tiempo no me paré a darles algún dinero".

"Se escribió sola"

Ese 'encuentro' con personas que viven en la indigencia fue su fuente de inspiración cuando compuso Another day in paradise, tal y como él mismo ha contado en numerosas ocasiones. La canción aborda las consecuencias de ignorar a los más necesitados, "la incomodidad de la gente ante ese problema… intentar fingir que no está pasando". Sin embargo, no era su intención abordar ese tema. Las palabras fueron saliendo. “A veces las canciones se deslizan sigilosamente detrás de mí y se escriben ellas mismas. 'Another day in paradise' se escribió sola. No tuve que sentarme y decir, 'Voy a escribir una canción sobre gente sin hogar'. Me senté al piano, empecé a cantar y las palabras salieron", contó en la publicación británica Radio Times

Y los coros de David Crosby

Fue el single preliminar de su cuarto álbum de estudio ... But seriously (publicado en Noviembre de 1989). Collins hizo la mayor parte del trabajo. Se encargó de los teclados, programó las cajas de ritmos y la co-produjo junto a Hugh Padgham. Cantó algunos de los coros y contó con un invitado especial que le ayudó en las armonías: David Crosby (Crosby, Stills, Nash, Young). En 1993 le devolvió el favor y co-escribió y produjo (entre otras cosas) el single Hero para el californiano.

"Me criticaron mucho porque soy multimillonario"

Era poco frecuente que Phil Collins hiciera un hit con un mensaje de concienciación social. Y en este caso le llovieron las críticas porque cantaba sobre la pobreza a pesar de ser un hombre acaudalado. Era singular y contradictorio. Mucha gente le tachó de hipócrita. En una parte de la canción dice “Oh Dios, ¿no hay nada más que alguien pueda hacer?'. Y lo dice una estrella del pop rica en una canción sobre la miseria de los pobres. “Me criticaron mucho porque soy multimillonario", reveló en una entrevista para Rolling Stone. Su respuesta a todos esos reproches la dio en el New York Times: "Cuando circulo por la calle veo las mismas cosas que ven todos los demás. Es una idea errónea que si tienes un montón de dinero, de alguna manera estás alejado de la realidad".

"Estoy orgulloso de mi hit sobre los 'sintecho'"

Another day in paradise fue un enorme éxito mundial. Llegó al top de las listas de buena parte de Europa y se convirtió en el primer nº 1 del artista en Los 40 Principales el 20 de Enero de 1990. Además de un Grammy a Disco del Año y un Brit Award a Mejor Single, el 23 de Diciembre de 1989 fue la séptima y última canción del artista que alcanzaba el primer puesta en Estados Unidos.

Años después defendía su canción en Evening Standard: "Estoy orgulloso de mi hit sobre los 'sintecho' y de que se me asocie con este tema", decía. "Todos nosotros nos quejamos de cosas minúsculas como el café frío o la pasta poco hecha, y yo lo que quería decir es que era otro día en el paraíso comparado con esos pobres desgraciados". Y reconocía, “Puede que no me expresara de forma lo suficientemente elocuente, pero no hay duda de que no se entendió como yo quería que se entendiera".