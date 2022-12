Estos son los mejores discos del 2022

El año está llegando a su fin y es el momento de hacer repaso de todo lo que hemos vivido en estos (casi) últimos 365 días. Muchos de nuestros artistas nacionales e internacionales nos han deleitado con un sinfín de lanzamientos que han dado de qué hablar en las listas de éxitos de todo el mundo.

En LOS40 no nos hemos perdido ni un solo estreno, y en la redacción hemos hecho nuestra propia criba y hemos seleccionado algunos de los mejores discos que nos ha dejado el 2022. Todos ellos elegidos desde nuestro punto de vista más personal, así que quizás coincidas con el gusto de alguno de nuestros redactores. ¡Allá vamos!

Carolina y Estela, las más Motomamis de LOS40

¿Cómo obviar el nuevo trabajo de Rosalía? Sin duda, Motomami se ha convertido en todo un fenómeno internacional. Nuestas compañeras Carolina Martínez y Estela Casilda no lo han pasado por alto y lo han elegido como uno de sus discos favoritos del 2022. "Por su originalidad, por la calidad de su producción y por revolucionar el mundo de la música una vez más abriendo nuevos horizontes", explica Carolina. "Ha revolucionado a nivel mundial el terreno musical. Ha sido la pionera en reinventar el abecedario y nos ha empoderado como unas buenas motomamis. Y cómo no, nos hemos movido 'de lao a lao' bailando despechá", añade Estela.

Pero la Motomami no es la única protagonista de Carolina y Estela. Bad Bunny también ha puesto banda sonora a su año con Un Verano Sin Ti. "Por llevar al reguetón un escalón más allá mezclándolo con muchos más géneros", explica la primera de ellas. "Ha sido uno de los discos más esperados. Llegó justo antes del verano y nos hizo entrar en calor con sus temazos. ¿Quién no ha cantado a los cuatro vientos 'Titi me preguntó' o ha dedicado 'ojitos lindos'? Y por no hablar de 'Callaita'... Sin duda, nos hizo el 'agosto'", asegura nuestra otra compañera.

Queen B es la banda sonora de Juan Ignacio

Sin duda, Nacho es un auténtico melómano. En su caso, ha seleccionado Trece, el disco de Sidecars, por una clara razón. "Once canciones con entre cuatro y cinco minutos de duración que son un auténtico viaje emocional por sentimientos que los dos útlimos años han provocado en millones de personas. Rock made in Spain para hablar con el corazón en la mano", dice.

Pero aún hay más. Renaissance Vol 1, el regreso musical de Beyoncé, también es de sus favoritos. "Nos ha regalado un álbum en el que el R&B aparece testimonialmente para ceder el testigo a su apuesta por sonidos electrónicos como la música disco de los 80, el house, el funk... enfocados a ensalzar la cultura adfroamericana más underground", explica Nacho.

El viaje a los 2000 de Alberto

Nuestro compañero Alberto Palao se ha montado en la máquina del tiempo para viajar de la mano de Belén Aguilera en este 2022. Superpop es una de sus elecciones. "Belén Aguilera tiene uno de los álbumes pop españoles más redondos del año. Bueno, ¡de la última década! La artista mezcla el piano con sintetizadores, pero sin perder esa esencia del género. A diferencia de otros contemporáneos, su pop no queda contaminado con sonidos urbanos. De ahí el “SUPER” que precede el “POP” de su título. Pero no solo en lo musical sobresale este trabajo, las letras del álbum relata perfectamente la montaña rusa de emociones y sentimientos que sufre una persona de veinte años. La depresión, la nostalgia y los miedos quedan perfectamente reflejados en temazos como Inteligencia Emocional hasta Vértigo, pasando por Fuck Off. Las canciones están lejos de tener letras sin contenido. Belén demuestra que no solo es una gran música, también una de las mejores letristas del momento. Resumiendo, SUPERPOP es el reflejo de toda una generación que empieza a hablar en las sobremesas sobre sus problemas de salud mental. ¡Gracias por tanto, Belén!", dice.

La otra gran sorpresa se la ha llevado con SZA, que ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de SOS. "La estadounidense ha vuelto cinco años después de CTRL con un álbum de 23 canciones que, para mi sorpresa, se queda corto. SOS es un álbum brillante, donde se mezcla el R&B y el pop en un hilo conductor lleno de sonidos psicodélicos. Temazos como Kill Bill o Love Language saldrán en mi Wrapped de 2023", declara.

Argentina y Málaga, la combinación perfecta para Alba

¿Quién no lo ha dado todo con La Nena de Argentina? Para nuestra compañera Alba Navarro, el disco de María Becerra ha sido clave este año. "Ha conseguido crear un disco lleno de ritmos: bachata, cumbia, pop, reggaetón o trap, crean un entorno en el que con todas las temáticas posibles te adentran en un mundo único. Con este lanzamiento, la argentina ha demostrado su habilidad dentro de la industria no solo urbana, sino musical al completo", confiesa.

Pero no ha sido la única protagonista de su banda sonora. Pablo Alborán ha conquistado a nuestra compañera con La Cu4rta Hoja. "A pesar de los años, Pablo Alborán sigue sorprendiendo a todos sus seguidores con un disco nuevo y renovado en el que ha metido sonidos que nunca habíamos escuchado en su repertorio. Entre la variedad de ritmos y temáticas, las colaboraciones también han conseguido que sea un disco que no podemos dejar de escuchar en bucle y que, seguro, se posiciona en los mejores puestos de las listas", añade.

Taylor Swift, incondicional para Mario

Cuando hablamos de un verdadero swiftie, hablamos de nuestro compañero Mario Caridad. No pasa un día sin que la artista se convierta en su más fiel acompañante musical, por lo que ha añadido Midnights a su repertorio favorito del año. "Nuestra rubia favorita no solo ha demostrado encontrarse en uno de los momentos más dulces de su vida profesional, sino batir todo tipo de récords con la publicación de su décimo álbum de estudio 17 años después de haber comenzado en la industria musical. Con Midnights recorremos junto a Taylor 13 noches de insomnio desperdigadas por la vida de la artista, donde nos adentramos en la oscuridad de la noche para hacer frente a sus propios miedos (el auto-odio, el no ser suficiente o el cuestionamiento de lo que podría haber sido) pero también donde surge la oportunidad del amor y las primeras veces. En un disco completamente redondo destacan Maroon, Anti-Hero, You’re On Your Own Kid, Midnight Rain y Karma; aunque cada una de las trece canciones que componen la versión estándar son un auténtico temazo", explica Mario.

Otra que ha conquistado al redactor de LOS40 es Amaia con Cuando No Sé Quién Soy. "El segundo trabajo discográfico de Amaia Romero es, sin duda, uno de los mejores álbumes de este 2022. La de Pamplona explora en él temas como la búsqueda de la propia identidad, el desamor, la llegada a la vida adulta y la madurez, así como el amor por su tierra, sus miedos y las malas decisiones. Entre borradores y con una simplicidad en sus letras que nos atraviesa el corazón, Amaia nos entrega su mejor trabajo hasta la fecha abriéndonos de par en par las puertas de su vida, encontrándose precisamente a sí misma en este camino de crecimiento en el que no sabes muy bien dónde ubicarte. ¿Nuestras favoritas? Bienvenidos al show, La vida imposible, Yo invito y Santos que yo te pinté", explica.

El amor, la banda sonora de Cristina

Nuestra compañera Cristina Zavala ha apostado por dos artistas que, sin duda, nos han regalado todo tipo de valores con sus respectivos proyectos. El primero de ellos es Camilo con De Adentro Pa' Fuera. "Puede que no sea el mejor disco del año, pero, sin duda, es uno de los que hay que tener en cuenta porque no ha pasado desapercibido. Escuchar esta colección de canciones es como asistir como espectador a un reality. Y es que Camilo y Evaluna han sabido encontrar ese punto de equilibrio entre contar su vida a través de la música sin caer en el exhibicionismo exagerado. Y lo hacen con cambio de ritmos, pero siempre con melodías pegajosas que enganchan a grandes y chicos. Y escucharlas en directo rodeado de niños, jóvenes y padres, deja claro que saben llegar a la gente. Índigo forma parte de nuestras vidas y no sólo por la canción que le han compuesto", asegura.

El otro artista al que nos referimos es Macaco, que nos ha deleitado con Vuélame El Corazón. "En una época en la que el single prima por encima del disco, es complicado encontrar conceptos. Pero quedan nostálgicos que siguen pensando en la colección, por encima del hit y Macaco es uno de ellos. Y que en tiempos de guerra, crisis y malestar general de una humanidad que no atraviesa su mejor momento, él venga hablando de amor, es todo un contraste a tener en cuenta. Amor como concepto, desde muchas perspectivas entre las que cada uno encuentra con la que identificarse. Y por si no fuera suficiente, se busca un batallón de colaboradores que engrandecen unas canciones que tocan la fibra sensible. No hay más que escuchar Un recuerdo con Valeria Castro para escuchar en bucle este disco", declara.

Amaia y Bad Bunny, la combinación perfecta para Ana

Nuestra compañera Ana Escobar comparte gustos con Mario, Estela y Carolina. Tiene claro qué dos artistas han protagonizado su banda sonora del año: Amaia y Bad Bunny. En cuanto a la primera, asegura que "tiene la capacidad de abrazarnos con su voz y sus canciones, creando auténticos himnos generacionales". "Si con su álbum debut lo consiguió, con este segundo disco vuelve hacer fácil lo difícil: verbalizar los sentimientos más abstractos y profundos con las palabras más concretas y sencillas... y convertirlo en arte. Con cada escucha, parece que su música haya formado parte de nuestra banda sonora toda la vida. Amaia ha sido una de las voces del pop español de este 2022 y lo seguirá siendo siempre que a ella le apetezca", añade.

Sobre Un Verano Sin Ti, "nos ha hecho cuestionarnos qué le queda por hacer en esta industria, porque cuando parece que ya ha tocado techo, escala posiciones que creíamos inexistentes". "Para Bad Bunny no habrá verano sin su amor, pero sin Bad Bunny no habría ni verano ni estación con la que nosotros pudiéramos recordar las noches más especiales protagonizadas por su hilo musical", concluye.

Y tú, ¿compartes gustos musicales con alguno de nuestros compañeros?