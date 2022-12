Zetak rompe sus propios récords con 'Itzulera' y 'Zoriontasuna'

Pello Reparaz, antiguo integrante del grupo Vendetta, Leire Colmo, Iban Larreburu y Gorka Pastor reinventan en 2019 la música electrónica vasca, pero no es hasta abril de 2022 que alcanzan su mayor esplendor. Después de dos años de dificultad, 'Itzulera' rompe con sus metas con ayuda del cantante Erramun Martikorena, convirtiéndoles en el hit de las fiestas.

En la actualidad el grupo está girando con su nuevo himno a la felicidad 'Zoriontasuna' con melodías energéticas y alegres. Bomba Estéreo, el dúo colombiano, se suma con su reggae alternativo y juntos se aventuran en nuevas experiencias y momentos únicos. En Cara A de LOS40 Euskadi, Zetak nos cuenta todos los detalles sobre la producción de los singles del verano.

Cara A: Peio, antes de que llegara "Zoriontasuna" presentasteis 'Itzulera' un tema que llegó junto a todo un referente como es Erramun Martikorena, ¿Qué os ha aportado y cómo es para vosotros contar con él en este proyecto?

Zetak: Fue todo un lujo colaborar con una persona que yo admiraba muchísimo. Me pareció una buena dupla componer algo junto a él. Es un señor de 80 años que se ha animado a cantar una canción de Zetak y en un estilo y con técnicas nuevas y diferentes a las suyas, lo que le convierte en todo un aventurero. Hemos tenido suerte en que ha decido hacerlo con nosotros.

Cara A: Martikorena es uno de los referentes más importantes de la cultura musical vasca y llegar a él habrá sido un viaje que no olvidarás nunca, ¿recuerdas cómo fue vuestro primer contacto?

Z: Empecé llamándole a su fijo y no me cogía el teléfono. No tenía Whastapp, no podía enviarle mensajes de sms y yo por mucho que le llamaba no me cogía. Me dijeron que sobre la una solía estar en casa, así que al tercer día seguí insistiendo y, al final, me cogió el teléfono. Yo, entonces, le pedí la dirección de su casa. Se animó ante la propuesta que le hice y no tenía ningún reparo, le pedí su correo electrónico para que pudiera escuchar la canción pero... claro, tampoco tenía email, así que me dio su dirección postal. El último paso fue decidir ir a verle en coche al caserío.

Cara A: ¿Y si dentro de unos años se diera la vuelta a la tortilla y fueses tú quien recibiera la propuesta de un artista joven y emergente que te pidiera la colaboración, la aceptarías?, ¿Puedes llegar a imaginártelo?

Z: Sí, lo imagino. Tengo la sensación de que Erramun ha vivido una época en la que los cambios han ido muy rápido, pero yo últimamente estoy pendiente de toda esta evolución y lo nuevo que sale. Empiezo a pensar que vamos a vivir incluso cambios mayores a los que han vivido ellos. Ya me da un vértigo increíble, así que dentro de 50 años ya no quiero ni imaginarlo.

Cara A: Le ha llegado la hora a 'Zoriontasuna', vuestro nuevo himno en colaboración con Bomba Estéreo, prepararlo os habrá dado grandes momentos, ¿verdad?

Z: Sin duda porque ha tenido una acogida increíble con unos números que nosotros no habíamos conocido hasta ahora, por lo que es absolutamente nuevo para nosotros. Además, poder colaborar también con un grupo como Bomba Estéreo ha sido gratificante.

ZETAK & Bomba Estéreo - Zoriontasuna

Cara A: En el capitulo de anécdotas de esta canción nos cuentan que la voz de Li Saumet, vocalista de Bomba Estero, la grabasteis en una habitación de hotel antes de ir a BIME. ¿Es cierto?, ¿Cómo lo hicisteis posible para convertir una habitación en un estudio?

Z: Así es, así fue. Yo escribí la canción pensando como 'estéreo'. Les hice un vídeo explicándoles quiénes somos y qué hacíamos y aceptaron la colaboración. Pero, el día en el que llegaron aquí, vimos que no tenían ni idea ni de quienes éramos ni de qué hacíamos, de nada. Sabemos que es una banda que está muy liada y es algo complejo, pero, efectivamente, ya teníamos todo montado en la habitación del Hotel para hacerlo algo más cercano. Teníamos 24 hora para convencer a Li de que cantara la canción y acabó siendo algo muy natural y con una gran conexión.