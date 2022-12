Muere uno de los personajes más veteranos de ‘La Que Se Avecina’

Los fans de La Que Se Avecina están de luto. Y es que tras elestreno del último episodio de la serie en Amazon Prime, se han encontrado con la inesperada muerte de uno de sus personajes más veteranos.

¡Atención, spoilers! Si no has visto aún el último capítulo de la temporada 13, no sigas leyendo.

La comedia de Laura y Alberto Caballero se ha despedido para siempre de Pilar, la madre de Berta y la suegra de Antonio Recio. Ana Frau era la actriz encargada de darle vida a este personaje que fichó por la serie en el 2009.

Pero, ¿cómo se ha producido la muerte? Pilar estaba hablando con Menchu, interpretada por Loles León, y Fina, por Petra Martínez, cuando se levanta de la silla de ruedas para intentar caminar. Pero para su sorpresa y la de todos, fallece al caerse y darse en la cabeza con un bolardo.

Pilar no era uno de los personajes más asiduos, pero sí uno de los más veteranos. Como mencionamos en líneas anteriores, fue en 2009 cuando hizo su primera aprición. En concreto, en la tercera temporada de la serie. Desde entonces la hemos visto de forma esporádica, aunque cuando se mudó definitivamente al edificio de Montepinar, el personaje de Ana Frau pasó a ser más fijo en los capítulos.

No era ningún secreto que la relación entre Antonio y Pilar no era la mejor. De hecho, Recio intentaba siempre deshacerse de ella. Pero todo cambia cuando su suegra ayuda a Antonio a sacar a flote Mariscos Recio.

Descansa en paz, Pilar. Este viernes 23 de diciembre se estrena en Amazon Prime Video el último capítulo de la temporada 13 de La Que Se Avecina.