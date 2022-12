LOS40 te invita a pasar miedo con ‘M3GAN’: Entérate aquí de cómo conseguir tu entrada doble

¿Preparadxs para empezar el año pasando miedo? El cine de terror es el único capaz de arrastrar hasta a los más asustadizos a las salas de cine, y este enero esa tarea recae en la muñeca de tus peores pesadillas: M3GAN.

El 4 de enero se estrena, por lo que uno de tus propósitos de año nuevo será empezar el 2023 pasando miedo en la butaca. La historia le da un vuelco a todo lo que creíamos saber sobre muñecas asesinas: una niña se queda huérfana y tiene que irse a vivir con su tía, que desesperada porque vuelva a sonreír, le presenta su proyecto más ambicioso: una muñeca robótica capaz de cuidarla en estos duros momentos.

M3GAN no solo encajará rápidamente con la pequeña Cady, sino que asumirá su rol de protectora hasta las últimas consecuencias. Si te has quedado con ganas de más, no lo dudes: tienes que ir a verla. Y gracias a LOS40,es posible:

Si quieres ganar una de las entradas dobles que sorteamos, solo tienes que ir a nuestra publicación de Instagram de @LOS40Spain y seguir las instrucciones. Tendrás que contestar a la pregunta "¿A quién le regalarías una M3GAN y por qué?", así que piensa bien la respuesta —tampoco hay que pasarse con la maldad de la misma—, ya que las más originales tendrán premio. Además, tendrás que seguir nuestra cuenta y mencionar a tu posible acompañante.

Tienes desde el 26 de diciembre hasta el 2 de enero para participar, y la película se podrá ver cualquier día desde su estreno hasta la retirada de la misma de las salas en los cines Kinépolis, Cine Sur, Cines ABC, MK2 Palacio de Hielo, OCINE, La Dehesa y Cines ACEC (excepto Filmax Gran Vía). Válido para los cines mencionados de toda España. Más info y bases legales aquí.