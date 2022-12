Lara Álvarez aclara su futuro profesional tras la salida de ‘Supervivientes’: “Empieza una nueva etapa”

Hace unos días se conoció la noticia de que Lara Álvarez no iba a seguir en Supervivientes y que el reality ya le había conseguido una sustituta. Este hecho ha conmocionado a los fieles seguidores del reality, que están acostumbrados a ver a la asturiana en Honduras, explicando todo lo que sucede día a día.

Sin embargo, después de una semana de silencio, la presentadora nos ha dejado un vídeo en redes sociales donde nos aclara lo que viene para su futuro profesional después de descolgarse del concurso de Telecinco.

Cuando comienza el vídeo, Lara deja muy claro que todas las palabras que han salido esta semana en los medios no son verdad, pues ha estado "toda la semana de vacaciones desconectando", una de las razones por las que ya no viajará a la isla: "Lo que hayáis leído hasta ahora, no ha salido de mi boca, aunque se cite que yo lo he dicho. Yo no he declarado nada hasta ahora porque he estado de vacaciones y desconectada, lo habréis visto en mis redes sociales".

La noticia con la que comienza es "la que más ilusión me hace": "Como ha salido ya publicado, Mediaset y yo misma hemos renovado un contrato de larga duración con nuevos proyectos en la mesa muy ilusionantes, lo que me hace tremendamente feliz, porque como sabéis llevo trabajando en Mediaset desde 2014".

Tras esto, explica que "Mediaset es mi casa profesional y la verdad se acercan momentos ilusionantes, momentos de nuevos retos y nuevos proyectos. Y estaba deseando poder comunicároslo".

Además, no podía faltar la explicación que todos los seguidores estaban esperando en cuanto a su salida del reality. Solo ha podido dedicar palabras de cariño y agradecimiento al formato: "Han sido ocho años de aventura en ese país maravilloso, en ese formato al que tengo un amor y un cariño que no me va a quitar nadie nunca, porque es un recuerdo que me llevo para el resto de mi vida, pero es momento de evolución, de apostar por nuevos retos". "Las ganas están ahí, así que aprovecho este momento para desearle muchísima suerte a Laura en esta nueva etapa, que seguro que va a disfrutar muchísimo", concluía.