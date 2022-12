¿Cuál será el Nº1 de Navidad? Shakira y Ozuna, MTZ, Rema y Selena Gomez y Rosa Linn se lo disputan este sábado

Con 2022 a punto de terminar, solo nos quedan dos listas por repasar, y la primera de ella tendremos ocasión de hacerlo este sábado de Nochebuena por la mañana (y la última, el día 31). Las cuatro horas de programa, que Tony Aguilar conducirá desde el estudio Toresky de Barcelona, van a estar impregnadas de ambiente navideño hasta que a las dos de la tarde (una en Canarias) conozcamos quién es el penúltimo número uno del año.

Encabezan la lista actualmente Abraham Mateo y Ana Mena con Quiero decirte, en lo que ha supuesto el primer liderato para el gaditano en LOS40. Les sigue Manuel Turizo, en el #2 con La bachata, que ya ha sido número uno tres veces y podría sumar la cuarta. En el #3 están Shakira y Ozuna con otra bachata, Monotonía, mientras que en el #4 encontramos otra destacada colaboración: la de Rema y Selena Gomez con Calm down. En el #5, y tras solo seis semanas en el chart, está Rosa Linn con su eurovisivo Snap.

Sin dejar de prestar atención a lo que ocurre en los puestos de cabeza, también estaremos muy pendientes del destino de los dos candidatos de la semana: Quasi, de Pablo López, y Celestial, de Ed Sheeran. Dos cantantes y compositores de primerísimo nivel que buscan el objetivo común de encontrar hueco en la lista. A ambos les echamos de menos y nos alegraremos si reciben los apoyos necesarios con el HT #MiVoto40 para lograr su propósito.

En el transcurso del programa Tony recibirá a un invitado VIP muy especial: nuestro querido Miki Núñez, quien el sábado pasado obtuvo su mejor posición hasta ahora en la lista con Dime que no duele (#18). Nos contará cómo está viviendo el éxito de este single y no dejaremos que se vaya hasta que vote por su canción favorita del chart. Pero Miki no será el único artista con el que charlaremos este sábado. También tendremos ocasión de conectar con Chanel, para felicitarle la Navidad y para que nos cuente algo especial…

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos una nueva figura de Avatar: El sentido del agua y el doble CD Los Números 1 de LOS40, que reúne las mejores canciones de este año. Presentaremos nuevos candidatos, echaremos la vista atrás en La Máquina del Tiempo, os pondremos al día de la actualidad musical y, en definitiva, nos prepararemos con buena música y buen rollo para una de las noches más mágicas del año. ¡Os esperamos!