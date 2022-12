Damon Albarn homenajea a Terry Hall: "Significaste el mundo para mí"

El pasado martes conocíamos la noticia del fallecimiento del vocalista de la banda británica de ska de los años 70, Terry Hall. El músico fallecía a los 63 años "después de una breve enfermedad". Así lo anunció la banda a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, después de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes y compositores más brillantes de este país", señala la nota del grupo. Terry Hall fue un "padre maravilloso" y una de las personas "más amables, divertidas y auténticas", añadía el comunicado. "Todos los que lo conocieron y lo querían le echarán profundamente de menos", pero deja una "música notable" y "su profunda humanidad", concluye.

Desde que se comunicó la triste noticia de su fallecimiento, no han dejado de circular por las redes sociales mensajes de condolencia. Uno de los homenajes al músico ha sido por parte de Damon Albarn. El líder de Blur y Gorillaz publicó un video de sí mismo tocando al piano una versión corta y meláncolica del éxito de 1980 de The Specials, Friday Night, Saturday Morning, que fue una cara B de su clásico sencillo Ghost Town.

Albarn, que colaboró con él varias veces a lo largo de los años, acompañó el vídeo con un pequeño texto en que le dedica unas sentidas palabras a su amigo fallecido: "Terry, significaste el mundo para mí. Te amo."

Damon Albarn fue interprete destacado en Chasing a Rainbow y Room Full of Nothing, canciones de Hall, mientras que Terry lo fue en algunas de Gorillaz, incluida 911, publicada en el 2002.

Su fallecimiento está siendo recordado especialmente en Reino Unido, donde fueron muy influyentes y exitosos, sobre todo a principio de los años ochenta. The Specials se formó en la ciudad inglesa de Coventry en 1977, por Jerry Dammers, Lynval Golding y Horace Panter, mientras que Hall, Staple, Roddy Byers y John Bradbury se unieron un año después. Fueron esenciales para la difusión del ska, un estilo que adquirió su máximo nivel de popularidad en el Reino Unido con la mezcla de ritmos jamaicanos y estilos como el punk o el pop.

The Specials actuando en Los Angeles en 1980. / Michael Putland/Getty Images

Durante el tiempo que estuvieron juntos, The Specials produjo una serie de éxitos. Hay que destacar A Message To You, Rudy, Rat Race y Ghost Town, con los que alcanzaron el número uno. La banda se separó en 1981, y Hall, Golding y Staple pasaban a formar Fun Boy Three, mientras que Dammers y Bradbury lanzaron un álbum bajo el nombre de The Special AKA, que generó el exitoso sencillo Free Nelson Mandela en 1984.

Por su parte, Damon Albarn se encuentra preparando lo que será la vuelta a los escenarios de Blur para el 2023. La noticia la confirmaba la banda a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el grupo inglés compartió un vídeo que recopila imágenes del grupo actuando bajo el siguiente mensaje: "Blur. Wembley Stadium. 8 de julio del 2023".