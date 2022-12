NSYNC: Historia de una ruptura inesperada que (casi) nadie quería

Hace 20 años los componentes de *NSYNC se sentían exhaustos y decidieron parar durante seis meses. Todos pensaban volver. Incluso Justin Timberlake, al principio, aseguraba que el grupo "no estaba en peligro". Pero no volvieron. Desaparecieron sin más. Sin un comunicado oficial y para gran sorpresa de casi todos. Fatone, Bass, Chasez y Kirkpatrick mostraron enfado, tristeza o extrañeza. No estaban preparados para decir 'adiós'. Tampoco para continuar sin Justin.

"*NSYNC no está en peligro"

En 2002, los cinco *NSYNC estaban en la cresta de la ola. Tanto Celebrity (2001), su cuarto álbum, como la gira de cuatro meses que continuó, habían arrasado. Después del último concierto del tour - el 28 de Abril en Orlando - estaban exhaustos. Acumulaban cansancio de cinco años consecutivos sin parar. Y acordaron dar al botón de 'pausa' durante seis meses. Por unanimidad. Todos pensaban volver. Lance Bass lo explicaba en Huffpost: "Todos decidimos, 'Ok, seis meses'. Los necesitamos. Necesitamos vacaciones, necesitamos parar un tiempo".

Joey Fatone dijo que el grupo continuaría unido haciendo música: "Pensamos que regresaríamos. Dijimos 'OK, después de que Justin haga sus cosas, blah, blah, blah, volveremos, seguiremos adelante y haremos lo que tengamos que hacer". Incluso el propio Justin Timberlake, cuando publicó su debut en solitario – Justified – en Noviembre de 2002, confirmó en una entrevista con The New York Post: "No hay razón para que mi carrera en solitario y *NSYNC no puedan coexistir en el mismo universo. *NSYNC no está en peligro. Actuar en estadios cada noche para 50.000 fans te va minando… era el momento adecuado de parar. Todos nosotros pensamos lo mismo ". Al mismo tiempo añadió: "Este álbum (Justified) es lo que yo quería hacer".

"Necesitaba seguir a mi corazón"

Los seis meses pasaron. Y otros seis más. De hecho, han pasado 20 años. Y lo que iba a ser una pausa temporal se convirtió en una ruptura definitiva. Sin comunicado oficial. La desaparición de *NSYNC no ha pasado a la historia como algo particularmente caótico. No hubo disputas, ni intercambio de acusaciones entre los miembros del grupo. Desaparecieron sin más. Si bien es cierto que Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick no estaban preparados para decir 'adiós', Timberlake lo tenía claro. Había cambiado de opinión y ya no creía que su carrera en solitario pudiera desarrollarse en paralelo a la de la banda.

Camino de coronarse como Príncipe del Pop de una nueva generación, Justin sentía como algo natural la disolución del grupo. En The Hollywood Reporter manifestó que a él le "importaba más la música que a cualquiera de los otros componentes del grupo" y quería "crecer al margen de la banda". También dijo, de acuerdo a Bustle: "Sentía como si yo quisiera hacer otra música, que necesitaba seguir a mi corazón". Y explicó así los motivos de su marcha: "Empezó como una divertida pelea de bolas de nieve que se fue convirtiendo en una avalancha".

"¿Dónde voy ahora?"

Como poco, llama la atención que para Justin la ruptura fuera algo tan natural cuando no era así para el resto de la banda. Según The Huffington Post, Chris Kirkpatrick reveló: "No sé si estaba preparado para que todo terminara. Yo estaba en una banda, hacía giras por todo el mundo cada día, me levantaba y tenía una agenda que marcaba una sesión de fotos a esta hora, un 'meet-and-greet' a esta hora, una entrevista en la radio a esta hora, una aparición en televisión a esta hora y un concierto a esta hora. Y entonces, de repente, te levantas y no hay nada. Es como, 'Oh, ¿Dónde voy ahora?'".

Joey Fatone se sintió contrariado: "Al principio yo estaba enfadado, no entendía 'por qué'... La compañía discográfica quería lanzar a Justin, imagino, eso es lo que hizo. Y él se hizo cada vez más grande, yo estoy absolutamente feliz por él. Pero fue algo extraño que no nos explicaran que nosotros no íbamos a seguir. Después entiendes la logística de todo". Para Lance Bass fue muy triste. Había estado escribiendo letras para lo que pensaba sería el siguiente álbum de *NSYNC: "Tenía varias canciones que iba a presentar, así que fue definitivamente triste. Pensé que nuestro sonido estaba evolucionando. Desde ‘*NSYNC’ hasta 'Celebrity' podías ver nuestro crecimiento. Hubiera sido muy interesante saber cómo sería hoy nuestro sonido".

¿Por qué tiraron la toalla?

*NSYNC está considerada una de las mejores 'boy bands' de finales de los 90s y principios de 00s. Eran serios rivales de los Backstreet Boys y tan populares que cuesta entender que desaparecieran como lo hicieron, que pusieran el punto y final porque Justin Timberlake quiso tener una trayectoria como solista. Para los fans y para la prensa musical, fue una elección extraña que los miembros restantes tiraran la toalla y no quisieran seguir como cuarteto. Los miembros de Take That, por ejemplo, siguieron sin Robbie Williams y con un enorme éxito.

"Nos llevó un tiempo decir de forma natural '¿Sabes qué?. Creo que... podríamos hacerlo (separarnos)", declaraba Bass. "Y así fue como ocurrió. Todo transcurrió de forma pacífica, no hubo grandes peleas absurdas. Todavía seguimos en contacto y hablamos diariamente, pero imagino que ha llevado su tiempo".