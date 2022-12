Eddie Vedder cumple 58 años

Un día como hoy, en 1964, nació el músico estadounidense Eddie Vedder, cantante, líder y uno de los guitarristas de Pearl Jam. Considerado uno de los mejores vocalistas por su poderosa, rasgada y distintiva voz, Vedder es una de las mayores figuras y más respetadas del rock de los años noventa. Su fuerza, empatía y poder de comunicación emocional lo han convertido en uno de los vocalistas más carismáticos del rock contemporáneo.

Nacido en Illinois, Estados Unidos, no tuvo una infancia convencional. Sus padres se separaron cuando él tan solo tenía un año de edad. Debido a que su madre se casó rápidamente con otro hombre, llamado Peter Mueller, Vedder fue criado con la creencia que Muller era su padre biológico. Sería a partir de cumplir los quince años y cuando su padre adoptivo de fue de casa, cuando se enteró realmente de la verdadera historia.

La inestabilidad personal también se trasladó a lo geográfico, ya que pasó su adolescencia entre Chicago y San Diego. Desde pequeño ha sido un apasionado de los deportes, en concreto del surf y del baloncesto, y de la música. Gracias a la guitarra que le regaló su madre cuando cumplió los doce años, la música se convirtió en un gran consuelo para sus momentos de soledad.

Durante su etapa en California hizo sus primeros pinitos en el mundo de la música y cantó con bandas como Surf and Destroy, The Butts, Indian Style (donde coincidió con Brad Wilk, el que luego sería el baterista de Rage Against The Machine) o Bad Radio. Pero no sería hasta que Jack Irons, exbaterista de Red Hot Chili Peppers y amigo de Vedder, entregó una cinta con canciones interpretadas por él a unos amigos de Seattle: Stone Gossard, Jeff Ament, Matt Cameron, Mike McCready (con los que acabaría formando Pearl Jam ) y el malogrado Chris Cornell. Todos ellos quedaron impresionados al escuchar la voz de Vedder.

En octubre de 1990, Pearl Jam había ofrecido su primer concierto en un café de Seattle, pero aún era una banda poco conocida. A día de hoy, está considerada como una de las formaciones más influyentes de toda la escena del movimiento grunge, un estilo de moda que se convirtió en un modelo de éxito. La legión de bandas que se apuntaban al carro no dejaba de crecer, aunque después pocas sobrevivieron. Pearl Jam si. Tenían sus raíces en el rock clásico y el hard rock, sin miedo a los solos de guitarra.

Pearl Jam en 1991. / Steve Eichner/WireImage

En 1991, con el lanzamiento de su álbum debut, Ten, Pearl Jam irrumpía con fuerza en el ámbito musical alternativo. A pesar de haber sido publicado con una escasa repercusión, a día de hoy, Ten, es uno de los discos de rock más vendidos de todos los tiempos. En octubre de ese mismo año, Red Hot Chili Peppers, que ya se habían hecho muy populares, los invitaron como teloneros de su gira de pabellones por EE UU.

El grupo siempre ha destacado por un rock con toques más melódicos e influencias de grupos de rock de los años 60 y 70 como The Who, Led Zeppelin o The Doors. Su sonido no incomodaba como otros que podrían acercarse más al punk.

30 años de éxitos

2020 marcó oficialmente los 30 años de Pearl Jam sobre los escenarios. Con once álbumes de estudio y cientos de presentaciones en vivo únicas, la banda continúa siendo aclamada por la crítica. Con más de 85 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Pearl Jam fue incluida en el Salón de la Fama del Rock en el 2017 y su cantante, Eddie Vedder, figura en la séptima posición de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone.

Eddie Vedder actuando y celebrando su entrada en el prestigioso Rock and Roll Hall of Fame en 2017. / Kevin Mazur/WireImage for Rock and Roll Hall of Fame

Vedder posee una gran habilidad como cantante y una gran precisión para las melodías. Además de su voz, ha aportado a la banda su faceta de multiintrumentista, tocando en algunas canciones guitarra, batería, ukelele, armónica, acordeón y sitar. También ha colaborado con artistas como Bruce Springsteen, U2, Soundgarden, Neil Young, Tom Petty, Beck, R.E.M, Red Hot Chili Peppers o los Rolling Stones, entre otros.