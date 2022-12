'Mi concierto en el balcón', el primer álbum de Paula Mattheus

Paula Mattheus ha traspasado los límites del panorama musical vasco y se presenta ante los oídos de todo quien esté dispuesto a disfrutar de las historias escondidas ente sus letras. Su última gira fue un éxito y, ahora, le espera un nuevo camino que construye con las mismas ansias de conquista que impulsaron su carrera.

Las melodías de indie pop son las que acompañan las canciones basadas en hechos reales y las colaboraciones con grandes de la industria. Empezó con 'veintitantas primaveras' entre sus manos, pero continúa compartiendo su forma de ver la vida desde fuera y dentro del balcón. Paula nos cuenta todo sobre su forma de expresarse y la evolución de sus sueños en Cara A de LOS40 Euskadi.

Cara A: En tu última colaboración has contado con David Otero, antiguo cantante de El Canto del Loco, ¿Cómo surgió la oportunidad de producir 'Efimera' juntos?

Paula Mattheus: Surgió en 2021 de una videollamada. Nos daba un poco de miedo quedar en el estudio por si alguien tenía el COVID o nos acababa contagiando alguien y acabábamos sin poder trabajar el fin de semana. Pero, como era algo frío hacerlo de esta forma, nos pusimos a conocernos un poquito y a hablar de las cosas que nos gustaban o no nos gustaban. Nos dimos cuenta de que eso era exactamente lo que teníamos que hacer, charlar de lo importante en la vida más allá de las pantallas. Estuvimos cuatro horas con la conversación y con cerveza incluida, de aquí acabó surgiendo la canción.

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA 👇🏼

Cara A: ¿Notasteis la empatía y la conexión a través de una llamada?

P: Sí, muchísimo, además David es un tío muy especial e increible. Muchas veces hemos seguido quedando para tomar algo con su familia, incluso conozco a sus hijos, y nos llevamos fenomenal. Realmente hemos tenido una conexión muy especial. Es una persona muy sencilla y que se preocupa mucho por los demás; con la canción, por ejemplo, me ayudó un montón y también lo hace invitándome a conciertos.

Cara A: Entre todo lo que hablasteis acabasteis encontrando lo que de verdad queríais tratar como tema en la canción, ¿Verdad?

P: Sí, es verdad. En la canción hablábamos de que la felicidad se escapa entre las yemas de los dedos. Sucede incluso con los momentos que dices 'estoy siendo muy feliz ahora mismo'. Estos recuerdos son los que al final hay que guardarse para cuando llegan los malos. Aunque yo también intento ser muy transparente y realista en la música, incluso en las redes sociales. Algo que no me gusta de estas es que siempre se enseña lo que nos va bien, pero no cuando lo estás pasando mal y estás triste. Así que yo creo que es importante mostrar esa vulnerabilidad.

Cara A: La presión de sacar un disco en el mundo de la música puede llegar a generar mucha ansiedad, ¿Tú cómo lo gestionas?

P: Yo me estoy centrando mucho en hacer deporte, cuidarme y respetar mis espacios. Puedo estar de gira o tratando con mucha gente, pero llego a mi casa, a mi habitación, y me leo un libro, me tomo mi tiempo y me doy un paseo con el perro. Creo que lo más importante para gestionar la ansiedad es saber dónde está tu sitio. Hay que mimarse.

PAULA MATTHEUS

Cara A: Además, después de una época tan complicada, has podido volver a la normalidad junto a una gira, ¿Qué tal fue la experiencia?

P: Muy muy bien. Dentro de poco, cuando empiece con los nuevos LPs, iré haciendo espectáculos más grandes y eso es increible. Por ejemplo, en la rivera de Madrid. Eso ya son palabras mayores, es enorme. En esta situación es cuando te empiezas a interesar y te haces preguntas sobre cuántos otros artistas han pasado por ahí antes. Acabas pensando "algún día quiero tocar ahí", pues ya está. Ya lo he hecho.

Cara A: Las colaboraciones de este disco no se han quedado cortas: Rozalén, Polt 3.14, Despistaos... ¿Con quién más te gustaría contar en futuros proyectos?

P: Esto me hace mucha ilusión, tengo una colaboración por ahí con Ciudad Jara. A mi Pablo me encanta y desde que le escuché quería colaborar con él. Di mucho la chapa y al final lo conseguí. Me está pareciendo muy bonito como todo el trabajo que he hecho está empezando a ser reconocido y valorado y ahora la gente también quiere realizar proyectos conmigo. Piden sesiones de composición, quieren que escribamos juntos.