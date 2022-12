John Mayer confiesa lo que le gusta hacer después de tener sexo: ¿raro o común?

Como bien nos dijeron desde pequeños: qué aburrido sería el mundo si a todos nos gustase lo mismo. Y qué gran verdad, aunque a veces podemos encontrarnos con todo tipo de sorpresas.

Y es que para sorpresa, la que se han llevado los fans de John Mayer tras su entrevista en el podcast Call Her Daddy, presetado por Alex Cooper. ¿Cuáles han sido las declaraciones que ha hecho el cantante y compositor y que no han tardado en protagonizar todo tipo de comentarios en las redes sociales?

John Mayer ha confesado qué es lo que le gusta hacer algunas veces después de tener sexo, y es tocar la guitarra desnudo al filo de la cama. "¿Haces esto antes de tener sexo con alguien?", le pregunta la presentadora después de interpretar Dancing in a Burning Room y Why Georgia. "No, lo hago a veces después. No, nunca deberías tocar la guitarra para tener sexo con alguien, pero tocarla desnudo después es muy memorable", añade.

Pero ahí no ha quedado la cosa. "Con un pequeño huevo colgando, sentado al estilo indio al filo de la cama. ¡Se siente bien! Me gusta ver cuando la gente se encoge de forma extraña cuando se sientan. No importa quién seas, te ves raro cuando te sientas. Y es adorable", concluye.

Como mencionamos en líneas anteriores, las palabras de Mayer no han tardado en convertirse en las protagonistas de algunas reacciones. "Lo peor es que me lo imaginé", dice un usuario. "Información totalmente irrelevante que nadie pidió saber", añade otro.

Lo cierto es que no es lo único que Mayer ha desvelado en esta entrevista. También se ha abierto con respecto a tener relaciones de noviazgo siendo famoso. "Salir con alguien no es una actividad condificada para mí, no existe en ningún tipo de... no lo concibo. No me gusta salir con alguien, no creo que tenga que hacerlo, siendo honesto. Dejé de beber hace seis años, así que no tengo el coraje que me daba el alcohol", confiesa.

Y tú, ¿opinas igual que el cantante?