¡Pillada! El despiste de Terelu Campos en ‘Sálvame’ desmonta el programa y enfada a sus espectadores

El 26 de diciembre ha sido un día festivo para muchas comunidades españolas, pero no para todas. Por ello la programación no ha cambiado en muchas cadenas de televisión, para así adaptarse a la rutina de todos los que han continuado con la semana con normalidad.

En el caso de Sálvame, parecía que iba a seguir con su emisión en directo, pero un despiste de Terelu Campos hizo que sus telespectadores se diesen cuenta al momento de que no parecía ser tan en directo. Más bien se trataba de un "falso directo".

Y es que todo ocurrió cuando en un momento determinado, la colaboradora movió su muñeca y la pantalla de su smartwatch se encendió, mostrando así la hora real: las 10:14 horas. Después, el marido de Carmen Borrego llamó, supuestamente en directo, al programa para hablar con su cuñada. De nuevo, su reloj inteligente mostró la hora, y eran las 11 de la mañana.

"En riguroso directo", dice una espectadora enfadada. "Ains buenísimo!! Acabo de poner la tv y lo he notado de inmediato q era grabado! Terelu Campos no se entera que no gusta como presentadora. Estos detalles hay que tenerlos en cuenta como profesional de la tv ! En los debates le pasaba lo mismo con el reloj jajaja", añade otra. "Se entiende que hablen de estos temas del pasado porque el programa está grabado. Terelu es tan torpe que lleva medio programa enseñando el reloj y se ve que es por la mañana. Esta señora no da una", dice un usuario en las redes. Y es que a los espectadores de Sálvame no se les escapa una.

El programa también fue noticia el pasado 22 de diciembre tras la información dada por Kiko Hernández que hasta entonces era secreta para Telecinco. El colaborador señaló que Kiko Matamoros tendría vetada a Makoke en Supervivientes, por lo que no podrá participar en el reality. Hernández quiso desviar la atención rápidamente, pero ya todos lo habían escuchado. Y a ti, ¿te gustaría ver a Makoke en el reality de supervivencia?