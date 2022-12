El videoclip de 'Tentadora', la canción de Arnau, nos deja una gran ausencia

Parece que no todo fue compañerismo en el paraíso. La última edición de La isla de las tentaciones nos ha dejado amores, desamores, amistades nuevas y lo que parecen ser también algunas desaveniencias entre los chicos. O al menos, eso es lo que se puede leer entre líneas al ver el videoclip de Andreu, el mallorquín que acudió a la Repúlbica Dominicana de la mano de Paola y uno de los pocos aventureros que se han sumado a este programa y han logrado salir ilesos.

Andreu, también conocido como Ruenda en el mundo de la música, acaba de publicar el videoclip de su canción Tentadora, una obra que compuso en su paso por el reality de Telecinco, y aunque ha sido llamativa la presencia de sus seguidores la presencia de Paola, su chica, y la de Cristian, Manu y Samuel, tres de sus compañeros en el programa, han sido precisamente las ausencias las que más comentarios están generando entre sus fans.

De los seis chicos que compartieron villa en el Caribe solo parece haberse quedado fuera Mario, precisamente el hombre con el que Andreu tuvo menos compatibilidades en la isla y con quien mostró abiertamente sus diferencias durante el transcurso del programa y también en la hoguera final, cuando le confesó a Paola que se había sentido muy incomprendido y un tanto solo durante toda su experiencia.

Andreu y Mario parecieron no conectar en ningún momento. Ambos se mostraron como dos personas con dos caracteres totalmente diferentes y quizá por esto el de Mallorca no haya tenido en cuenta al madrileño para participar en su videoclip o no se haya esforzado mucho para cuadrar agendas con él. Pero ¿y qué pasa con Javi?

El oso Rosito gigante del videoclip de Arnau. / Ruenda (YouTube).

El chico de Claudia —al menos lo sigue siendo hasta que se demuestre lo contrario— fue uña y carne de Mario en su paso por la isla y tampoco pareció congeniar demasiado con Andreu. Sin embargo, todo apunta a que sí ha querido acompañarle en la aventura de sacar el videoclip de Tentadora aunque sea de incógnito.

Los críeditos de la canción de en YouTube señalan que Javi podría ser la persona que se esconde tras la versión gigante del oso Rosito, un animal de peluche que se popularizó mucho en la segunda edición del programa y al que Arnau y los directores del videoclip han decidido incluir en su producción.

Sin embargo, los que peor piensan aseguran que no es el chico de Claudia el que se viste de Rosit, si no Cristina, la tentadora favorita de Andreu en el programa y a quien, pese a que la propia Paola aparece en el videoclip dejando bien claroque la pareja ha resistido a su paso por La isla, se empeñan con relacionar con el cantante de Mallorca.

Un videoclip con plot tuist

El videoclip de Tentadora le da la vuelta a la tortilla a lo que Andreu, Manu, Cristian, Samuel y los demás chicos pasaron en La isla de las tentaciones y les muestra a ellos como pretendientes de una joven que se resiste en todo momento a caer en su red y acaba dejándoles ver, en lo que muchos han considerado como un plot tuit estelar, que su corazón está ocupado por alguien muy especial que no es otra persona que Paola, la novia de Andreu en la vida real.