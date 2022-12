Elsa Pataky y sus fotos más sexys en bikini con Chris Hemsworth

No es nada sorprendente ver a nuestros celebrities favoritos coger las maletas y disfrutar de las navidades alejados del frío polar que hace. Los polvorones, el turrón y el cava sientan mejor con un poco de calorcito. Y justo eso, es lo que han preferido este año Elsa Pataky y Chris Hemsworth.

La pareja ha preferido un destino paradisíaco para celebrar la Navidad y han escogido Tavarua, una isla que pertenece a Fiyi y que es conocida por su conocida forma de corazón para hacerlo. Junto a sus hijos, la actriz y el actor se han marchado a su casa en Australia para disfrutar de un resort de grandes lujos que ofrece todo tipo de experiencias y miles de planes culturales.

Desde el paraíso el matrimonio no ha dudado en compartir varias imágenes en sus redes sociales. Nos han puesto los dientes largos y no es para menos. En su perfil de Instagram han demostrado lo bien que se lo están pasando, lo mucho que están desconectando y que la estancia en la isla no está pudiendo ser mejor.

Luciendo cuerpazos

Pero no lo han hecho con unas imágenes cualquieras, Elsa y Chris han posado como unos auténticos modelos y nos han regalado unas postales de ensueño. Primero lo ha hecho el actor que ha demostrado su increíble forma física saltando en plena playa con un gorro de Papá Noel. Aunque más que un regalo navideño, parecía un mono que se lo estaba pasasndo más que bien en las palmeras. La actriz ha preferido ser más sutíl y se ha abrazado a un cocotero en bikini.

Más tarde, ha llegado la felicitación navideña por parte de la intérprete: "Feliz Navidad a todos desde nustra isla favorita", escribía. Junto a esto, una galería de imágenes en las que han dejado claro que su cuerpazo es fruto de su esfuerzo en el gym.

Además, también ha compartido unas fotos de sus hijos disfrutando de un día en alta mar pescando y participando en un ritual típico con canciones propias de la cultura de Tavarua. Sin duda, una forma de demostrar que su matrimonio sigue más vivo que nunca (y más en estos tiempos que corren) y que el amor por sus hijos prevalece por encima de todo.