Rosalía se pone emotiva y comparte las imágenes de su primera actuación con 13 años

Todos los artistas tienen un pasado en el que no habían conseguido la fama pero sí sabían que su amor por la música iba a llegar muy lejos. Hablamos de la artista que en estos momentos se lleva todas las miradas, los premios y la atención de las redes sociales: Rosalía.

La cantante ha llegado a un momento clave en su carrera, pero seguro que con 13 años no se imaginaba dónde iba a estar. Ha sido a través de Instagram donde ha compartido unas imágenes que han cautivado a todos sus seguidores, quienes después de ver como crecía, no se imaginaban cómo era hace unos años.

Al parecer, con la época más familiar del año, alguien le mandó a la motomami unas imágenes de un momento muy especial para ella y es que quién no se pone a mirar las fotos antiguas cuando está toda la familia reunida. Pues este ha sido el caso de Rosalía, que no ha dudado en colgarlo para que todo el mundo lo vea.

En las instantaneas se puede ver a una joven cantante rodeada de sus seres queridos que la apluden. Con esta publicación podemos ver el cambio que ha dado Rosalía, aunque desde bien pequeña ya se podía llamar artista con todas las letras. Junto a todas las fotografías ha dejado un mensaje donde explica lo que sintió en esos momentos.

"Me acaban de mandar esta foto FELIZ NAVIDAD", escribía con la primera imagen. Seguido de "toda una reliquia" donde se ve a la motomami delante de un micrófono y riendo a carcajadas. En el último post ya nos expresa donde se encontraba.

"Esta era una de mis primeras actuaciones y definitivamente la primera fiesta en la que me contrataron, tendría yo 13 años, me encantaba Camarón pero también Missy Elliot por eso en la tercera foto llevaba la chaqueta de Missy Elliot en colab con Adidas me hacía sentir como una superheroina llevarla, creo q tenía bastante miedo xk era d las primeras veces q cantaba en publico x eso empecé a cantar con la chaqueta puesta".

Con estas palabras, Rosalía ha hecho que todos sus seguidores se emocionen y se imaginen cómo sería en esa época. Algunos, incluso, le preguntan si con esa edad se imaginaba todo lo que iba a conseguir o qué pensaría "la rosi de ese año viendo a la actual".