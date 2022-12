Beatriz Luengo vuelve a ser Lola de UPA en su nueva canción ‘Play’

¡Menudo regalazo nos ha hecho Beatriz Luengo estas Navidades! La actriz y cantante madrileña ha vuelto a ponerse bajo la piel de Lola en UPA Next. Veinte años después del estreno de Un Paso Adelante en Antena 3, la artista vuelve a dar vida al personaje que la catapultó a la fama.

Como regalo de Navidad, ATRESplayer Premium ha estrenado el primer capítulo de la serie para los suscriptores. Lo ha hecho unos meses antes de que la ficción llegue a la plataforma de forma completa. Un regalo de Navidad perfecto para todos aquellos nostálgicos que quieren volver a la Escuela de Carmen Arranz.

Pero dentro de este episodio tan especial hay otra sorpresa (sobre todo para los fans de Beatriz Luengo). Y es que la madrileña interpreta una de sus nuevas canciones. Se trata de un tema inédito donde la cantante vuelve a fusionar ritmos urbanos con pop para demostrar que es una auténtica todoterreno de la música. No olvidemos que Beatriz está detrás de algunas de las canciones de reguetón más exitosas de la última década.

Se trata de Play, un tema movido que invita a bailar desde el primer momento. Además, para la ocasión Beatriz, encarnando a Lola, ha grabado un videoclip con una coreografía super trabajada. ¡Y no nos extraña! La serie cuenta con un equipo específico para rodar los bailes como auténticos vídeos musicales. ¡Se nota! Esta pieza en concreto está dirigida por Manson: el mismo que ha trabajado con estrellas de la talla de Rosalía o Bad Gyal.

Para la canción, que tiene un ritmo urbano funk carioca, Beatriz ha querido empoderarse, dejando claro que no necesita a nadie para estar bien en su vida. Lo deja reflejado en la misma letra que dice: “Ya no te necesito, yo puedo sola, se acabó tu PLAY” es decir que ya no estás en mi vida, el poder que ejercías sobre mi se acabó, ya no significas nada, ya no estás en play, te apagué”

Play es una de las canciones que Beatriz Luengo interpreta en la serie. La artista sorprenderá con dos canciones originales y una versión de un tema antiguo de UPA. ¡Nos morimos de ganas de saber cuál será!