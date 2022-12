Sofía Reyes nos habla de su fiesta más loca con Anitta

Sofía Reyes se ha convertido en la protagonista de muchas de las fiestas de sus seguidores. La mexicana ha lanzado temas que han sonado en los puestos más altos de las listas de éxitos, invitándonos a todos a darlo todo en la pista de baile.

Ahora lanza Luna, y para conocer más detalles de este sencillo, la hemos invitado a los estudios de LOS40 Urban, donde la esperaba Sergio Labrador. "Es el primer sencillo de este nuevo álbum que viene el próximo año. [...] Es una canción que habla de un amor profundo. Vengo de un álbum Mal de Amores donde yo estaba en unaetapa de corazón más dolido, más roto. Este nuevo álbum es como si fuesen unas flores que nacen de este mal de amor. [...] Lo inspira una persona que llegó a mi vida", explica.

Pero eso no es todo sobre lo que ha hablado frente a los micrófonos de nuestros estudios. También sobre el amor que siente por España, las similitudes con México y los diferentes estilos musicales por los que ha navegado en su trayectoria. "Siento que yo siempre he sido muy pop y he tocado mucho la parte urbana, la parte electrónica... He jugado mucho con eso", dice.

Su fiesta con Anitta

Uno de los temas protagonistas de esta entrevista es la mencionada fiesta de la que Sofía disfrutó con Anitta en España. "A mí me gusta el perreo", confiesa Reyes. "Tuve una etapa muy ruda en 2019 en la que yo salía de fiesta todo el tiempo. De hecho, aquí en España salí con Anitta y fue una fiesta loquísima. O sea, Anitta, cuidado", explica nuestra protagonista. "No me acuerdo de dónde fuimos pero fue una locura. Yo estaba en pijama a punto de dormirme, me marca y me dijo 'Sofía, vamos acá' y me convenció. No sé cómo lo hizo. Yo terminé yendo", señala.

Ahora Sofía asegura que está viviendo una etapa más calmada y lejos de las fiestas locas, como aquella a la que asistió con Anitta y que aún recuerda. Confiamos en la palabra de Sofía en que la brasileña es una buena compañera de locuras nocturnas. Y tú, ¿has amanecido alguna vez de una fiesta y has sabido que había sido la mejor fiesta de tu vida?